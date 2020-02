Eerste review Toyota Yaris Hybrid (2020)

Wat is er goed aan de Toyota Yaris Hybrid?

De hybride aandrijflijn. Die koppelt nu een 1,5-liter driecilinder (voorheen een viercilinder) aan een elektromotor voor een systeemvermogen van 116 pk. Dat ligt 16 pk hoger dan eerst en maakt de Yaris Hybrid bijna 2 seconden sneller naar 100 km/h. Op papier lijkt een sprinttijd van 10,3 seconden misschien niet snel, maar in de praktijk voelt het rap aan, onder meer door de veel prominentere elektroduw. Opvallend is dat de Toyota in de stad nauwelijks overschakelt op de verbrandingsmotor. Wie de snelheid onder de 50 km/h houdt en met beleid het gaspedaal bedient, zal de driecilinder voorin niet vaak horen starten. Als hij tot leven komt, voel je hem overigens niet, zo soepel is de aandrijflijn. Toyota heeft ook veel werk gemaakt van de rij-eigenschappen van de Yaris Hybrid. De auto is lager, breder en heeft de wielen op de hoeken staan. Hij is vermakelijk in zijn stuurgedrag, waardoor we ons niet konden inhouden tijdens de persintroductie. Op de fijn kronkelende wegen in Portugal gingen we er vol voor, wat desondanks resulteerde in een prima verbruik van 1 op 23. Over de eerste kilometers – door de kustplaats Cascais – scoorden we zelfs 1 op 38. Indrukwekkend is ook de focus op veiligheid. Het maakt niet uit welke Yaris Hybrid je kiest, hij is altijd uitgerust met Toyota Safety Sense, met daarin onder meer Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist, Emergency Steering Assist en een functionaliteit die bij het afslaan waarschuwt (en kan remmen) voor tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers en fietsers. Een primeur is de toepassing van een airbag tussen de bestuurder en passagier, die moet voorkomen dat ze bij aan botsing hardhandig met elkaar in aanraking komen.