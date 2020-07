Polestar 2: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De Polestar 2 is een krachtige en zware machine: twee elektromotoren van elk 204 pk en 330 Nm (samen 408 pk en 660 Nm) drijven de 2123 kilo wegende elektrische auto aan. Toch verbruikt hij lang niet zoveel stroom als bijvoorbeeld een Audi E-Tron. Voor de E-Tron is 30 kWh/100 km op de snelweg (120 a 130 km/h) heel normaal. Je leest er meer over in de Audi E-Tron review.

Tijdens het testen zijn de omstandigheden ideaal: droog, weinig wind en 21 graden Celsius. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Polestar 2: actieradius bij 130 km/h

We gebruiken de Duitse autobahn om het stroomverbruik bij 130 km/h te meten. Onze testauto beschikt over het Performance-pakket van 6000 euro en in de Polestar 2 review lees je dat de sportieve Öhlins-dempers te hard staan afgesteld voor in de stad en op slecht asfalt. De Duitse autobahn heeft een boel slecht asfalt …

We meten bij 130 km/h een stroomverbruik van exact 25,0 kWh/100 km. De bruikbare accucapaciteit van de Polestar 2 bedraagt 75 kWh. Dat betekent een 130 km/h-actieradius van 300 kilometer.

Volgens onze cijfers komt de relatief zuinige Polestar 2 verder op een acculading stroom dan de dorstige Audi E-Tron met groter accupakket. Zo zie je maar hoe belangrijk het stroomverbruik is.

Polestar 2: actieradius bij 100 km/h

De actieradius bij 100 km/h meten we gewoon in Nederland. Zoals verwacht is de Polestar 2 veel zuiniger als je 100 km/h rijdt. We kijken naar de cijfers: een gemiddeld stroomverbruik van 19,0 kWh/100 km. We delen de daadwerkelijk inhoud van de hele accu (75 kWh) door 19,0 en vinden een 100 km/h-actieradius van 395 kilometer.

Conclusie: De officiële actieradius van 470 kilometer haal je wellicht in de stad, maar is op de snelweg niet realistisch. En dat terwijl je grote afstanden wilt afleggen met de fijn rijdende Polestar 2. Als je 100 km/h rijdt, kom je 395 kilometer ver. Kan het gaspedaal verder naar beneden, dan is na 300 kilometer de Zweedse koffiekoek op.