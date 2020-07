Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 29

+ Top - De elektrische Volkswagen ID.3 is scherp geprijsd

Toegegeven, een Volkswagen Golf is een stuk goedkoper. Maar voor een elektrische hatchback in het C-segment met meer dan 400 kilometer bereik is de Volkswagen ID.3 uitstekend geprijsd. De kleinere, minder ver komende Peugeot e-208 is 'slechts' 4000 euro minder duur.

+ Top - Maserati Ghibli Hybrid kiest het elektropad

Goed, je kunt zeuren over het feit dat de Maserati Ghibli Hybrid geen zescilinder heeft, maar je kunt ook applaudisseren voor de stap voorwaarts die Maserati maakt. Het merk - dat het niet makkelijk heeft - is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. En nu hoort daar gewoon hybridetechniek en elektrificatie bij.

+ Top - Nissan Ariya moet de Qashqai onder de elektro-suv's worden

En daarmee doelen we natuurlijk op het enorme verkoopsucces van de Nissan Qashqai in Europa. Want Nissan verwacht veel van de nieuwe Ariya en brengt meteen maar liefst vijf uitvoeringen op de markt. Het model met de langste adem komt op een volle batterij liefst 500 kilometer ver.

- Flop - Tesla mag misleidende term Autopilot niet meer gebruiken

De term Autopilot - waarmee Tesla zijn semi-autonome systemen aanduidt - is misleidende reclame, vindt een Duitse organisatie. En daar is de rechter het mee eens. Tesla mag Autopilot in Duitsland niet langer Autopilot noemen. De naam suggereert namelijk veel meer dan de techniek kan waarmaken.

- Flop - Jaguar stelt elektrische XJ-opvolger bijna een jaar uit

De Jaguar XJ wordt niet meer gemaakt. Hij is sinds 2019 uit productie en zou later dit jaar worden vervangen door een nieuwe, volledig elektrische luxesedan. Helaas zit Jaguar financieel flink in de penarie, dus gaat het bedrijf bezuinigen op niet-essentiële kosten. En daar hoort de nieuwe XJ kennelijk bij, want die wordt uitgesteld.