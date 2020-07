Porsche 911 Turbo is er nu ook zonder 'S'

Ter vergelijking: de vorige Porsche 911 Turbo haalde dezelfde topsnelheid van 320 km/h, maar had 0,2 seconde langer nodig om 100 km/h te bereiken. De nieuwe Porsche 911 Turbo S - waarmee we eerder dit jaar reden - doet de standaardsprint in 2,7 seconden (min 0,1 seconde) en houdt het pas bij 330 km/h voor gezien.

Zescilinder boxermotor met twee turbo's

Die laatste heeft in de basis dezelfde motor als de 911 Turbo - een 3,8-liter zescilinder boxer met twee turbo's - maar komt tot een vermogen van 650 pk en 800 Nm koppel. In de 911 Turbo moet je 'genoegen nemen' met 580 pk (plus 40 pk ten opzichte van het vorige model) en 750 Nm (plus 40 Nm).

Vierwielaandrijving en achttraps PDK-bak

Standaard is de Porsche 911 Turbo uitgerust met vierwielaandrijving en een achttraps automaat met dubbele koppeling. Optioneel zijn onder meer een sportuitlaat (met twee ronde pijpen in plaats van vier vierkante), een sportonderstel (standaard heeft de 911 Turbo een actief onderstel) en een Sport-pakket (zwarte accenten, koolstofvezeldelen, andere achterlichten).

Porsche 911 Turbo met Lichtgewicht-pakket

Nieuw is het Lichtgewicht-pakket, dat de Porsche 911 Turbo 30 kilo minder zwaar maakt. Als je het aanvinkt, krijg je lichtgewicht kuipstoelen en minder geluidsisolatie. Ook laat Porsche dan de twee achterzitjes in de 911 Turbo weg, waar je toch niets anders op kwijt kan dan kleine kinderen of bagage.

Standaard gietijzeren remschijven

De Porsche 911 Turbo staat op 20-inch lichtmetalen wielen vóór en 21-inch exemplaren achter (net als de 911 Turbo S), waarachter gietijzeren schijven schuilgaan. Uiteraard is het ook mogelijk om koolstofkeramische remmen te bestellen, die standaard worden geleverd op de 911 Turbo S.

Ruim 30.000 euro minder duur dan Turbo S

Qua prijs is er een flink verschil tussen de twee. De Porsche 911 Turbo - die in oktober bij de dealers staat - is er vanaf 239.200 euro (254.600 euro voor de 911 Turbo Cabriolet). Instappen in een 911 Turbo S kan pas vanaf 272.500 euro (287.900 euro voor de 911 Turbo S Cabriolet).