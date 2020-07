Porsche 911 Turbo S: Supercar waarmee je ook naar de supermarkt kan

Dat we de Porsche 911 Turbo met de Carrera GT vergelijken, komt niet uit de lucht vallen. Die laatste is nog een echte analoge supersportwagen: met een handbak, nauwelijks elektronische waakhonden (zoals stabiliteitscontrole) en een hoogtoerige tiencilinder die klinkt alsof er een mezzosopraan in een draaiende vliegtuigturbine wordt gezogen. Zelfs Porsche-testcoureur en rallyicoon Walter Röhrl sprak er met ontzag over: “Het is de eerste auto waarin ik ooit bang ben geworden.”

In die zin is de Carrera GT een widowmaker voor het nieuwe millennium, een soort moderne Porsche 930. Want die eerste 911 Turbo had een dodelijke reputatie. Door zijn turbogat (hoger in de toeren kwam zijn maximumvermogen in een keer vrij) en de pendulewerking van zijn motor achterin was de opper-911 een venijnige machine. Eentje waarin menig ‘jaren-tachtigyup’ achterwaarts door de hemelpoort is komen zeilen.

Maar, zoals de Duitsers zeggen, das war einmal. In de laatste vijfenveertig jaar is de 911 Turbo stukje bij beetje getemd. Eerst met vierwielaandrijving (1995), daarna met stabiliteitscontrole (2000), een transmissie met dubbele koppeling (2010) en achterwielbesturing (2013). Gelukkig maar, want in die tijd hebben ook de motortechnici niet stilgezeten. De nieuwe 911 Turbo S – van de 992-generatie – heeft liefst tweeëneenhalf keer zoveel vermogen als de originele 930.

Naar de Nürburgring? Of toch de Nettorama?

Is dat eng? Nee, verbazingwekkend genoeg niet. Want in de nieuwe Porsche 911 Turbo S heb je weliswaar 650 pk en 800 Nm tot je beschikking, maar nooit heb je het Carrera GT-gevoel dat je – en wij citeren Raymond van Barneveld – “op je hoede moet passen”. Net als andere 911’s biedt de Turbo S een voorbeeldige combinatie tussen alledaagse bruikbaarheid en niet zo alledaagse prestaties. Je kunt er mee naar de Nordschleife van de Nürburgring, maar ook naar de Nettorama.

“Is 650 pk in een Porsche 911 Turbo S eng? Nee, verbazingwekkend genoeg niet.”

Je zorgen maken over dat krappe parkeervak bij de buurtsuper is bijvoorbeeld niet nodig. De Turbo S is overzichtelijk en niet al te breed. Bovendien helpt Porsche je met sensoren, een 360-gradencamera en meer. En die verkeersdrempel op weg naar huis is ook geen probleem, want de Turbo S is alleen in de rijstand Sport Plus een ‘te laagvlieger’. Daarbij zit er als optie een Smartlift-systeem op de vooras. Het onthoudt waar je het hebt gebruikt en tilt in het vervolg op die plek automatisch de neus omhoog.

De wekelijkse voorraad speltbrood, halfvolle melk en drielaags toiletpapier past met een beetje geluk onder de voorklep van de Turbo S, waar een bescheiden kofferbak met 128 liter inhoud is verborgen. In de cabine is achter de stoelen nog meer plek. Daar zijn twee mini-zitjes gemonteerd, die je hooguit voor kleine kinderen, huisdieren of boodschappentassen kunt gebruiken. Porsche weet dat en meldt keurig dat je er 264 liter aan bagage op kwijt kunt.

Porsche 911 Turbo S gaat Bugatti Chiron achterna

Snoer dat reisgoed alleen wel stevig vast voordat je op weg gaat, anders moet je het al na het eerste stoplicht van de achterruit bikken. Want de 911 Turbo S is snel, met een hoofdletter S en de N, E en L in kapitalen. Volgens Porsche – dat dikwijls te bescheiden sprintcijfers opgeeft – heeft de coupé niet meer dan 2,7 seconden nodig om een snelheid van 100 km/h te bereiken. En daarmee legt de Turbo S kostbare exoten als de Bugatti Chiron, McLaren P1 en Ferrari LaFerrari het vuur na aan de schenen.

Kijken we puur naar het motorkarakter, dan is de sprintsensatie in een 911 Turbo S compleet anders dan die in bijvoorbeeld een Porsche Cayman GT4. Die laatste heeft een atmosferische 4,0-liter zescilinder die je flink op toeren moet rijden om het maximale eruit te wringen. De geblazen 3,8-liter boxer van de 911 daarentegen heeft te allen tijde power paraat. Zijn maximumkoppel is vanaf 2500 tpm beschikbaar en reduceert iedere stratenmaker tot een getraumatiseerd hoopje mens.

“De 911 Turbo S is snel met een hoofdletter S en de N, E en L in kapitalen”

De 911 Turbo S heeft zoveel tractie dat hij bij het accelereren kreukels in het asfalt legt en Nederland uit het lood slaat. Zoek een invoegstrook, ga op het gas staan en laat je verbijsteren door de hyperefficiëntie waarmee hij vaart maakt. Geen drama. Alleen twee briesende turbo’s, die de fabelachtig snelle PDK-transmissie achter de broek aanzitten. Overweeg je een krabbel onder een 911 Turbo S-koopcontract te zetten? Ga dan eerst naar de sportschool om je nekspieren te trainen. Je zult ze nodig hebben.

Waarom geen Porsche 911 Carrera 4S?

Inclusief opties kost de 911 Turbo S op deze pagina zo’n 320.000 euro. En daarmee hebben we gelijk het grootste en eigenlijk enige ‘probleem’ van de auto te pakken: vanaf 166.100 euro heb je ook een 911 Carrera 4S. Die moet het weliswaar met 200 pk minder doen, maar blijft ontzaglijk lang aan de staart van de Turbo S kleven. Zonder vergelijkingsmateriaal zou je het verschil niet eens merken. Van 0 naar 100 km/h in 3,6 seconden en een top van 306 km/h is snel zat.

Verder kunnen we ons voorstellen dat sommige 911-kopers een voorkeur hebben voor het cleanere uiterlijk van de Carrera. Want de 911 Turbo S is aangekleed met onder meer twee luchtinlaten op de flanken, een strijdbaar ogende frontspoiler (met naar beneden uitschuivende lip) en een actieve vleugel, die ook dienst kan doen als luchtrem. Standaard zitten er vier trapeziumvormige uitlaatpijpen onder de achterbumper. Mooier vinden we de twee ovale openingen van het sportuitlaatsysteem.

Die moet je altijd aanvinken in de configurator, overigens. De 911 Turbo S klinkt van zichzelf niet zo spectaculair (daarvoor dempen de turbo’s het geluid te veel), maar de sportuitlaat voegt er in ieder geval volume aan toe. En als je even geen gedreun aan je hoofd wilt, zet je hem met een druk op een knop uit. Dan kun je luisteren naar de standaard koolstofkeramische remmen, die in de stad soms wat piepen van ongenoegen. Want ze zijn op hun best als het er hard aan toe gaat.

Onze conclusie

Als de Porsche Carrera GT een hypercar is, hoe moeten we de sterkere en snellere 911 Turbo S dan noemen? Wij weten het antwoord eerlijk gezegd niet, want de nieuwste Porsche is zó goed in alles, dat geen enkele term de lading dekt. De Turbo S is een fabuleuze sportwagen, maar ook een uitstekende gran tourer. Hij voelt zich bijna overal thuis: binnen en buiten de bebouwde kom, op B-wegen, op de snelweg, op het circuit. Alleen niet bij iemand die geen 272.500 euro op zak heeft.