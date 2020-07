Hè hè, dit is dan eindelijk de nieuwe Ford Bronco

De Ford Bronco keert terug. In Europa haalt het publiek daar de schouders over op, maar in de Verenigde Staten is het een grote gebeurtenis. De Bronco is er legendarisch. En de terugkeer ervan is het equivalent van de terugkeer van de Land Rover Defender bij ons. Ford zou de Bronco eigenlijk op 9 juli voorstellen, maar stelde dat op het laatste moment uit. Niet vanwege de coronacrisis, maar door een sullige vergissing. Op 9 juli is O.J. Simpson jarig. En we weten allemaal wat zijn link met de Ford Bronco is.

Ford Bronco met twee of vier deuren

Bronco gaat min of meer een submerk van Ford worden, waaronder een reeks terreinwagens wordt geschaard. De Ford Bronco is het eerste model dat wordt geïntroduceerd. Hij komt op de markt als tweedeurs en als vierdeurs. Later komt er een kleinere Ford Bronco Sport. Volgens Ford is de Bronco niet ontworpen om een stijlicoon te zijn. Hij moet de beste terreinauto op de markt worden en komt dus tegenover de Jeep Wrangler en Land Rover Defender te staan.

Leverbaar met viercilinder of V6

De Ford Bronco wordt leverbaar met een 2,3-liter viercilinder turbomotor of een 2,7-liter V6. Die eerste is goed voor 273 pk en 420 Nm. Die tweede haalt 314 pk en 542 Nm. De viercilinder is standaard uitgerust met een handgeschakelde zevenbak met kruipfunctie. Optioneel (standaard op de zespitter) is een tientraps automaat. Kopers kunnen kiezen uit twee 4WD-systemen. Om ze te helpen in het terrein zijn er allerlei elektronische hulpmiddelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een offroad cruise control.

Ford Bronco is helemaal uit te kleden

Zoals je op de foto's kunt zien, is het mogelijk om de Ford Bronco zowat helemaal uit te kleden. De deuren zijn frameloos en kunnen eenvoudig worden verwijderd. Je kunt ze aan boord meenemen. De tweedeursvariant is voorzien van een hardtop die in drie delen verwijderd kan worden. De vierdeurs kan ook worden besteld met een vierdelige softtop. Ford heeft de optielijst verder volgestopt met verschillende grilledesigns, modulaire bumpers, andere portieren, LED-bars en zelfs meerdere soorten wielkastverbreders.

Te bestellen met 35-inch banden

Zowel de twee- als vierdeurs Bronco heeft een separaat chassis. Volgens Ford heeft hij de beste bodemvrijheid en doorwaaddiepte in zijn klasse (respectievelijk 29,4 en 85,1 centimeter). Optioneel is de Bronco uit te rusten met enorme 35-inch banden (!). Die heb je nodig als je de maximale aanloop- en afloophoek van 29 en 37 graden wil bereiken. Aan boord hoef je geen luxe te verwachten. Het interieur functioneel, grof en volledig waterproof.

Niet meer dan 30.000 dollar

En zoals dat gaat in de Verenigde Staten is de Ford Bronco echt spotgoedkoop. De tweedeurs met viercilinder is er al vanaf 29.995 dollar (omgerekend zo'n 26.000 euro). Ter trieste vergelijking: in Nederland ben je voor een Jeep Wrangler met 272 pk maar liefst 85.490 euro kwijt. Om over de Land Rover Defender nog maar te zwijgen. De tweedeursversie daarvan kost minstens 98.820 euro. En dan krijg je maar 200 pk.