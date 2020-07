Eerste review Land Rover Defender 110 240D

1. Wat is er opvallend aan de Land Rover Defender 110 D240?

In de eerste plaats is de nieuwe Defender 110 gróót. Ruim 5 meter lang, meer dan 2 meter breed en bijna 2 meter hoog. Je ziet dat de designers goed naar de oude Defender hebben gekeken. Gelukkig zonder te vervallen in nutteloze emo-retro. Neem de rechte lijnen. Die had zijn voorganger al vanaf 1948 om utilitaire redenen, en ze zijn nog steeds nuttig. Goed voor het overzicht én voor de ruimte. Ook de ronde koplampen tonen respect voor het verleden. Maar voorzien van led-matrix-technologie, zijn ze ook een aanwinst op veiligheidsgebied. Technisch is het vooral opvallend dat Land Rover is afgestapt van het stalen ladderchassis met een separate aluminium carrosserie. De nieuwe Defender doet het eigenlijk andersom. Hij heeft een aluminium monocoque constructie en het plaatwerk bestaat juist grotendeels uit staal. Al is ook de nodige kunststof gebruikt. Deels om gewicht te besparen, deels om te voldoen aan de eisen voor de voetgangerveiligheid.



2. Wat is er goed aan de Land Rover Defender 110 D240?

Mijn advies aan iedereen die verknocht is aan zijn oude Defender: ga eens met de nieuwe rijden. En dan bij voorkeur meer dan 10 kilometer. Je zult merken dat je anno 2020 aan een langere rit per Defender geen pijnlijke schouders, stijve kuiten en tuitende oren overhoudt. De luchtvering zorgt voor een uitstekend comfort, de dieselmotor is stil en de grote, stroeve stoelen geven je een Britse hug. Stevig dus, zonder opdringerig te worden. De auto stuurt voor zo’n mastodont vrij strak, de achttraps automaat schakelt als een zonnetje en de prestaties zijn meer dan voldoende. In 9,1 seconden spurt de 2300 kilo wegende cottage op wielen naar de 100 km/h, en pas bij 188 km/h erkent hij zijn meerdere in de luchtweerstand. Gezien de afmetingen is het geen verrassing dat je op ruimtegebied geen concessies hoeft te doen. In alle richtingen hebben vijf inzittenden veel bewegingsvrijheid en de bagageruimte is enorm. Overigens kun je de Defender 110 ook als zeven- of zelfs achtzitter bestellen. In dat laatste geval komt er voorin een inklapbare jump seat bij. Hoewel we de Defender nog niet in zwaar terrein hebben uitgeprobeerd, verwachten we dat-ie het daar nóg beter doet dan z’n voorganger. Alle ingrediënten zijn aanwezig: uiteraard permanente vierwielaandrijving, maar ook tal van camera’s en hulpsystemen. Voor de diehard doe-het-zelf-zandhazen: veel van die elektronische bemoeials kun je uitzetten.





3. Wat kan er beter aan de Land Rover Defender 110 D240?

Dat achterop geplaatste reservewiel snappen we wel. Dat is bedoeld om alle old-school-fans te pleasen, en het is handig als je in het terrein lek rijdt. Met zo’n zwaar wiel achterop ontkom je niet aan de traditionele achterdeur. Alleen - had die voor het rechts rijdende deel van de wereld niet de andere kant op (van de stoep áf) kunnen scharnieren? Nog een minpuntje: tijdens de winderige testdagen horen we op de snelweg best veel windgeruis. Ter rechterzijde klink zelfs een irritante fluittoon. In de oude Defender is dat part of the deal, bij de verder zo stille opvolger is het hinderlijk.



4. Wanneer komt de Land Rover Defender 110 D240 en wat is de prijs?

De nieuwe Land Rover Defender 110 (2020) is al in Nederland gearriveerd. Op de 110 D240 HSE die wij rijden, prijkt een prijskaartje van 125.613 euro. Gelukkig kan het ook iets minder duur: de 200 pk sterke D200 is er vanaf 104.740 euro. De korte variant, de 90, heb je met diezelfde 200 pk sterke diesel ‘al’ vanaf 96.790 euro. De goedkoopste benzinevariant is de Defender 90 P300 (99.290 euro). Alle Defenders hebben standaard een achttraps automaat. Ondernemers kunnen vanaf 46.000 bij hun dealer terecht voor de Defender 90 Hardtop, een driezitter met grijs kenteken.



5, Wat vind ikzelf van de Land Rover Defender 110 D240?

Niemand heeft mij ooit kunnen betrappen op een voorliefde voor terreinwagens of SUV’s, maar als het er eentje van dit kaliber is … De Land Rover Defender heeft de uitstraling en de eigenschappen van een terreinbeul, maar deugt tevens als comfortabele, ruime gezinsauto. Sterker nog: kleverige kleuterhandjes, vallende Chocomel-blikjes en modderige laarzen – in welke maat ook – kunnen weinig schade aanrichten. Tóch is de interieurafwerking allesbehalve spartaans. Er is gebruikgemaakt van zachte, maar stevige materialen, noeste rubbermatten en andere makkelijk schoon te maken oppervlakken. En het barst van de opberg-, oplaad- en aansluitmogelijkheden. De subtiele verwijzingen naar het verleden vind ik tof en smaakvol. Zie de torxbouten in onder meer de deurpanelen, het ‘opgelegde’ dak met de bijbehorende raampjes en de vormgeving van de lichtunits. Alleen, die prijs … Die is in Nederland voor een groot deel uitstoot-gestuurd. Ik hoop dan ook dat de aankomende plug-in hybride-versie wat betaalbaarder wordt. Al zal ik om budgettaire redenen ook de stekkervariant aan mijn neus voorbij laten gaan.

Met medewerking van Experience Island, Loon op Zand.