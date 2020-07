Dit wordt het kloppende hart van de nieuwe Maserati MC20

De aankomende Maserati MC20 is '100% Made in Modena', claimt het merk. En dat geldt ook voor de Maserati Nettuno, zoals deze nieuwe motor wordt genoemd. Het is een 3,0-liter twinturbo V6 met een blokhoek van 90 graden en een dry-sumpsysteem. Dat laatste betekent dat hij geen oliecarter heeft, maar een externe olietank voor de smering. Veel raceauto's hebben dit, want het zorgt ervoor dat de motor lager in het chassis kan worden geplaats, wat voor een lager (en dus beter) zwaartepunt zorgt.

Maserati Nettuno-V6 met 630 pk

De nieuwe V6 - die niet meer dan 220 kilogram weegt - levert 630 pk bij 7500 tpm en 730 Nm koppel vanaf 3000 tpm. Volgens Maserati is de zescilinder uitgerust met een zogeheten voorkamer-verbrandingssysteem met dubbele bougies. Die techniek zou afgeleid zijn van Formule 1-techniek en voor het eerst beschikbaar zijn in een straatauto.

Concurrent van de Lamborghini Huracán

Maserati onthult de MC20 op 9 september. De middenmotor coupé met twee zitplaatsen (later volgt een cabriolet) komt vooralsnog alleen met V6 op de markt. Eerder werd ook gesproken over een volledig elektrische variant, maar daar hebben we al een tijd niets meer van gehoord. De MC20 wordt een concurrent van de Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracán en McLaren 570S.