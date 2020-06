Vernieuwde Seat Ateca luistert naar de woorden 'Hola Hola'

De Ateca was in 2016 het eerste model van Seat's grote suv-offensief; daarna volgende de kleinere Arona en de grotere Tarraco. Hij deelt zijn techniek met onder meer de Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq en Audi Q3. Bijzonder voor een facelift is dat je de nieuwe Ateca eigenlijk direct kunt onderscheiden van zijn voorganger. Hij heeft niet langer de oude vijfhoekige Seat-grille, maar het bekende zeshoekige hekwerk dat reeds de Leon en Tarraco sierde. Aan de achterzijde van de Ateca valt de typeaanduiding op. Die is nu in een zwierig handschrift geschreven, dat eigenlijk niet bij het hoekige design van de Seat past.

Seat Ateca XPerience

Het motoraanbod blijft gelijk. Er zijn drie benzinemotoren beschikbaar en twee diesel. Die laatste zijn varianten van dezelfde 2.0 TDI-motor, met 115 pk (handgeschakeld) en 150 pk (DSG-automaat). Het benzinegamma bestaat uit een 1.0 TSI met 110 pk (handgeschakeld), een 1.5 TSI met 150 pk (handbak of DSG) en een 2.0 TSI met 190 pk (DSG-automaat en vierwielaandrijving). Seat breidt het aantal uitrustingsniveaus iets uit. Klanten kunnen nog steeds kiezen uit de Ateca Reference, Style, FR en Business Intense, maar voortaan is er ook de XPerience, die zich onderscheidt met robuustere offroadlooks.