Eerste review: Seat Leon (2020)

1. Wat is er opvallend aan de Seat Leon?

Opvallend is hoe onopvallend hij is: Seat maakt al tijden geen extravagante auto’s meer. Dat kunnen we jammer vinden, maar sinds Seat zijn wilde streken verloor, wordt weer winst gemaakt. De Leon is niet uitgesproken, maar tóch vinden we hem geslaagd. Hij er wel strak en sportief uit, zonder overdaad aan lijnen en krullen. Hebben ze helemaal niet slecht gedaan bij Seat.



2. Wat is er goed aan de Seat Leon?

Het geslaagde uiterlijk krijgt binnenin een vervolg: geheel in de stijl van de Volkswagen-groep zien we een dashboard zonder knoppen. De bediening vraagt gewenning, maar het ziet er mooi en hoogwaardig uit. De ruimte achterin is een ander pluspunt: lange mensen kunnen probleemloos achter zichzelf zitten.

De 1.5 eTSI (150 pk, mild hybrid) waarmee wij rijden, maakt een vlekkeloze indruk. Hij is voldoende snel, best zuinig (testverbruik: 6,6 l/100 km, 1 op 15,2) en heel stil. Het onderstel heeft adaptieve dempers (805 euro), waarmee je zelf kiest of je sportief of comfortabel wilt rijden.

Op de snelweg worden we aangenaam verrast de alerte adaptieve cruisecontrol, goed te zien dat dergelijke systemen steeds vloeiender werken. Slechts eenmaal waren de camera’s en sensoren in de war: we wilden bij een afslag op de snelweg rechts een vrachtwagen voorbijrijden, maar de cruisecontrol dacht anders over deze actie en bleef afstand houden.

3. Wat kan er beter aan de Seat Leon?

We ergeren ons maar aan één ding: de betuttelende elektronische hulpsystemen. Je hoeft maar een millimeter te ver naar links of rechts op je rijbaan te sturen of je krijgt een waarschuwing dat je moet blijven opletten. Bij alles wat je doet word je met piepjes en waarschuwingen op het dashboard gecorrigeerd, alsof je aan het thuiswerken bent en je partner je voortdurend vraagt of je koffie wilt zetten, de vaatwasser wilt uitpakken en of je de volgende keer rijpe avocado’s bij de supermarkt wilt kopen. Goed nieuws: de hulpsystemen in de Seat Leon hebben wél een uit-knop.



4. Wanneer komt de Seat Leon en wat is de prijs?

De Seat Leon staat al bij de dealer. De prijs van de Seat Leon 1.0 TSI (90 pk) is 24.495 euro. Daarmee is hij 1500 euro goedkoper dan de Volkswagen Golf 1.0 TSI. De Seat Leon 1.5 eTSI (DSG) kost als Launch Edition 33.425 euro. Wie alleen opgewonden raakt van nagelende diesels wordt ook niet teleurgesteld: de Seat Leon 2.0 TDI (115 pk, handbak) is er voor 31.725 euro. Er is ook een versie met 150 pk, waarvoor je 37.295 euro neertelt. Alle Leons hebben 16-inch lichtmetaal, cruisecontrol, airco en DAB+-radio.



5. Wat vind ikzelf van de Seat Leon?

Niks, en dat is positief bedoeld. De testrit over Nederlandse snelwegen, binnenwegen rond de Veluwe en stadsverkeer in Apeldoorn, verliep geheel klachtenvrij. Waarmee de Seat Leon precies hetzelfde oordeel krijgt als het Duitse verkoopkanon waarmee hij onderstel, motoren en veiligheidsopties deelt.