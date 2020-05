Volkswagen Golf en Skoda Octavia uitgesteld wegens softwareproblemen

Volkswagen en softwareproblemen zijn geen vreemden voor elkaar. Volgens diverse bronnen zou de volledig elektrische ID.3 te maken hebben gehad met kinderziektes, waardoor de levering vertraagd zou worden. Recent sprak Volkswagen dat laatste echter tegen. De ID.3 komt gewoon in de zomer op de markt. Over softwareproblemen bleef het merk vaag. Tegen Automotive News Europe zei het: "Voordat we de eerste auto's aan klanten leveren, zullen we een software-update uitvoeren, zodat de auto's de nieuwste versies bevatten."

Terugroepactie voor 30.000 auto's



Van de Volkswagen Golf 8 - die wij eerder al aan een test onderworpen - zijn tot nu toe zo'n 30.000 exemplaren uitgeleverd. Die moeten allemaal terug naar de garage. Nieuwe exemplaren blijven voorlopig bij Volkswagen, want het softwareprobleem moet eerst gefikst worden. Het euvel zit hem in het E-Call-systeem. Dat zou niet goed werken, waardoor Golf-rijders er niet op kunnen vertrouwen dat de hulpdiensten ook daadwerkelijk worden gebeld bij een ongeval.

Skoda Octavia ook getroffen



Bovendien is een dergelijk veiligheidssysteem al zo'n twee jaar verplicht op de Europese markt, dus mogen auto's niet de openbare weg op zonder. Dat de Golf is getroffen door een E-Call-probleem zou kunnen betekenen dat broertjes Audi A3 Sportback, Seat Leon en Skoda Octavia er ook mee kampen. En dat klopt. Skoda heeft net aangegeven tijdelijk geen nieuwe Octavia's meer te leveren. Het is wachten op de aankondigingen Audi en Seat over de A3 Sportback en Leon.