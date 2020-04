Nieuwe Toyota Yaris loopt qua prijs keurig in de pas

Voor 17.895 euro levert Toyota de Yaris als 1.0 VVT-i Comfort. De modelvariant wordt aangedreven door een driecilinder turbomotortje met 72 pk en heeft standaard onder meer airconditioning, Adaptive Cruise Control en Lane Trace Assist. Een treetje hoger staat de 1.0 VVT-i als Active, die zaken als een multimediasysteem en een achteruitrijcamera toevoegt. De Yaris 1.0 VVT-i Active kost minimaal 19.595 euro.

Yaris Hybrid



Wie 500 euro meer uitgeeft, krijgt hetzelfde uitrustingsniveau, maar dan met een 1,5-liter motor. Het torretje is goed voor 121 pk en daarmee de sterkste motorisering voor de Yaris (als we de extreme GR Yaris niet meetellen). Tussen de 1.0 VVT-i en 1.5 VVT-i in staat de Yaris Hybrid, die 116 pk uit zijn hybride aandrijflijn haalt. Tijdens onze eerste test haalden wij er in de stad een verbuik van 1 op 38 mee. De Yaris Hybrid heeft een prijskaartje van 21.195 euro.

First Edition



Zoals dat gaat tegenwoordig, komt Toyota ook met een First Edition. Het introductiemodel is gebaseerd op de 1.5 VVT-i en heeft standaard led-verlichting, speciale 16-inch lichtmetalen wielen, een digitaal instrumentarium, een multimediasysteem, automatische airconditioning en elektrische ramen rondom. De Yaris First Edition staat voor 21.395 euro in de prijslijst.

Launch Edition



En dan is er ook nog de 28.095 euro kostende Launch Edition. Die is te herkennen aan zijn rode lakkleur met zwart dak. Hij verwent zijn bestuurder en inzittenden met onder andere automatische airconditioning (twee zones), led-interieurverlichting, sportstoelen met halfleren bekleding, een head-up display, 17-inch lichtmetalen wielen en Toyota Safety Sense met Blind Spot Monitor en Lane Change Assist.