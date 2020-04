Nieuwe Citroën C4 Cactus lijkt wel een BMW X6!

De Citroen C4 Cactus heeft een wat ongelukkige carrière. Hij werd in 2014 (op de geboortedag van André Citroën) geïntroduceerd als symbool voor het nieuwe Citroën: gedurfd, betaalbaar en toch praktisch. De airbumps op de flanken waren opvallend. De versies met automaat hadden geen voorstoelen, maar een bank. Net als bij de 2CV.



Maar er gebeurde iets geks. Het eerste volledige jaar waarin hij leverbaar was, was de Citroën C4 Cactus bijzonder populair in Nederland. Meer dan zevenduizend mensen kochten er een in 2015. Maar daarna nam de populariteit heel snel af. Daar kon een facelift in 2018, waarbij de airbumps verdwenen, niets aan veranderen. Vorig jaar kochten nog maar 1332 mensen een C4 Cactus. Ook in landen als Duitsland sloeg de auto niet aan.



Net een BMW X6



Kijk je naar de prijslijst van Citroën, dan zie je daar naast de C4 Cactus ook de Citroën C3 Aircross staan. Deze compacte suv komt met zijn formaat én zijn prijs in de buurt van de C4 Cactus. Dat is verwarrend voor de kopers en daarom maakt de nieuwe C4 Cactus promotie. Hij wordt groter en het is nog maar zeer de vraag is of het woord cactus in de naam gehandhaafd blijft. De vormgeving van de testauto in de sneeuw, doet denken aan de BMW X6. We zien precies dezelfde coupéachtige daklijn.



Elektrische Citroën C4 Cactus

De opvolger van de Citroën C4 Cactus wordt dus groter. Met een lengte van ongeveer 4,35 meter komt hij meer in de buurt van de Ford Focus Active en de Kia Xceed. De C4 Cactus komt wel op het onderstel te staan van de compacte Peugeot 208 en de Opel Corsa. Daardoor is het waarschijnlijk dat er ook een elektrische Citroën C4 Cactus komt. Wat betreft motoren, gaan we verder uit van de 1,2-liter PureTech-benzineversies (110 en 130 pk). De nieuwe Citroën C4 Cactus maakt - onder een nieuwe naam - eind 2020 of begin 2021 zijn debuut.