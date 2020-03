Eerste review Opel Corsa-e (2020)

Wat bevalt er aan de Opel Corsa-e?

Gevoelsmatig rijdt de Opel Corsa-e lekkerder dan de benzineversies. Hij is sneller (0-50 km/h in 2,8 s, 0-100 km/h in 8,1 s) en stiller. Doordat het accupakket in de bodem is verwerkt, is het zwaartepunt lager dan in een gewone Opel Corsa. We rijden met de Opel Corsa-e over verlaten dijkwegen (een gevolg van de crisis) en krijgen zowaar het gevoel in een sportwagen te rijden. De besturing is direct, de motor (136 pk, 260 Nm) is altijd bij de les en de stabiliteit van het onderstel indrukwekkend. Je kunt alle kanten op met je (gebrek aan) sportieve ambities. De Opel Corsa-e heeft drie rijprogramma’s, Eco, Normal en Sport. Zet je de automaat van de normale D-stand in B, dan remt de auto al wanneer je je rechtervoet optilt. De Opel Corsa-e heeft een veiligheidsoptie die de gewone Corsa niet heeft: een spoorassistent. Die houdt de auto zelf binnen de wegmarkering.