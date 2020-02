Skoda noemt zijn eerste elektro-suv naar zangeres Enya

Goed, daar gaan we. De ‘e’ in Enyaq verwijst naar elektrische mobiliteit en de ‘q’ identificeert de auto als suv (net als bij de Kamiq, Karoq en Kodiaq). Bovendien is Enyaq afgeleid van de Ierse naam Enya, die ‘bron van leven’ betekent. Maar dan zijn we er nog niet. Enya komt van het Gaelic-woord Eithne, wat staat voor ‘essentie’, ‘levenskracht’ of ‘principe’.

Meer dan een naam

Wat dat in vredesnaam met een elektrische suv te maken heeft? Wel nu, volgens Skoda symboliseert de ‘bron van leven’ een nieuw begin in het tijdperk van elektromobiliteit. En als we denken dat Enyaq gewoon een naam is en niets meer, dan hebben we het mis, aldus Skoda. Enyaq is “authentiek” en zit “boordevol karakter en levensvreugde”. Dat u het even weet.

Volkswagen ID.4

Enyaq zou ook gemakkelijk uit te spreken zijn. Iets wat zeker niet geldt voor Citigoe iV. Het compacte stadswagentje is de eerste elektrische auto van Skoda en de Enyaq gaat de tweede worden. Hij is onderhuids hetzelfde als de aankomende elektro-suv van Volkswagen, die waarschijnlijk ID.4 gaat heten. Er komt in de nabije toekomst ook een Skoda-variant van de Volkswagen ID.3/Seat El-Born.