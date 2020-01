De Skoda Kamiq biedt verrassend veel binnenruimte

De Skoda Kamiq staat inmiddels bij de dealer. Klanten voor deze compacte suv kunnen nu zelf ontdekken of er een paraplu in de deur zit, of er een ijskrabber in de tankklep prijkt en of de dop van het ruitensproeierreservoir verandert in een trechter zodra je 'm opent. Wij weten het antwoord op alle drie de vragen: ja, ja en ja.

Naamsverwarring

Toch zijn we graag een vlieg op de muur van het dealerpand. Dit vanwege de onvermijdelijke naamsverwarring die elk verkoopgesprek hilarisch maakt. "Goedemiddag, waarmee kan ik u helpen?" Ik kom voor een suv. "Dat treft, we hebben de Kamiq net binnen gekregen." Kamiq? Ik kom voor de Karoq. Denk ik. Die nogal grote suv. "Grote suv? Dat is de Kodiaq. Of de Karoq." Misschien heeft u gelijk. Misschien bedoel ik de Kamiq. Welke suv staat dáár? "Welke bedoelt u, de Karoq of de Kodiaq?" Die linker. "Mijn links of uw links?" Weet je wat, doe mij maar een elektrische Citigo …

Een bezoek aan de Skoda-website heldert alles op. Daar staan alle drie de suv's op een rij, van klein naar groot en van goedkoop naar duur. Tussen de compacte Kamiq en de middelgrote Karoq zit 6000 euro en tussen de Karoq en de grote Kodiaq zit nog eens 6 mille. Wij denken dat de meeste stellen en gezinnen niet verder hoeven te kijken dan de kleinste en de goedkoopste: de 23.790 euro kostende Kamiq.

Makkelijke auto

De Kamiq is een makkelijke auto. Je zit iets hoger en hebt een goed zicht rondom, want de A-stijlen zijn niet dikker dan nodig. En wanneer je naar achteren kijkt over je rechterschouder, zorgt het vele glas ervoor dat er amper een dode hoek overblijft. Op het dashboard zitten weinig knoppen en de bediening ervan is logisch. Zo vind je onder het touchscreen alle draai- en drukknoppen voor de klimaatbeheersing. Met de sneltoetsen op de zwarte rand van het touchscreen spring je snel naar het juiste menu.

Bij veel auto's is de rijstrookassistent betuttelend, maar in de Kamiq dringt hij zich niet al te erg op. Ben je hem toch zat? Met een knop op het stuur ga je direct naar de lijst met hulpsystemen en schakel je hem eenvoudig in of uit. Dan zijn er nog enkele 'restknoppen' voor zaken als de parkeersensoren en het start-/stopsysteem. Die zitten bij de versnellingspook of automaathendel, duidelijk gelabeld met een groot pictogram. Wanneer de kunst van het autorijden al genoeg van je concentratie vraagt, dan is de Kamiq een handig maatje.



Levendige indruk

De Kamiq mag dan Skoda's kleinste suv zijn, als je erin rijdt heb je nooit het gevoel dat je iets tekort komt. De auto voelt massief aan en incasseert drempels met hetzelfde gemak als zijn grote broers. Ondanks de soepele vering voel je toch in welke staat het wegdek verkeert. Het geruis van de banden en rijwind, dat zachtjes doorklinkt in de cabine, is niet noemenswaardig luid. En zoals je kunt verwachten van een stads-suv, is de besturing licht en voorspelbaar.

Skoda levert de Kamiq standaard met 95 pk, maar bijbetalen voor een luxere uitvoering 'tilt' je automatisch naar de krachtiger 115 pk sterke turbomotor. Na een koude start laat hij zijn driecilinderroep horen, maar die verstomt al snel. Hij maakt een levendige indruk en past wat betreft kracht en souplesse goed bij de compacte suv. Bij onze testauto is de handgeschakelde zesbak verruild voor een soepele DSG-automaat met zeven versnellingen (meerprijs: 1800 euro). Daarmee is de besturing helemaal een koud kunstje.

Skoda Scala

Eigenlijk heeft de Kamiq nog het meest weg van de Skoda Scala - een hatchback van het formaat Volkswagen Golf. Ze zitten in dezelfde prijsklasse, staan op hetzelfde platform en hebben hetzelfde interieur en dashboard. Wat betreft de uitstraling heeft de Kamiq onze voorkeur. Het hoekige design komt beter tot zijn recht doordat de auto wat hoger op zijn wielen staat. Bovendien draagt hij zijn dagrijverlichting boven de koplampen en dat heeft wel wat. Wie het ontwerp van de nieuwe Renault Captur te frivool vindt, heeft aan de Kamiq een strak en rechtlijnig alternatief.

Verrassend veel ruimte

Skoda staat bekend om zijn ruime modellen en de Kamiq stelt niet teleur. Op de achterbank heb je verrassend veel been- en hoofdruimte voor een suv uit de compacte klasse. Met een inhoud van 400 liter is de kofferbak aan de grote kant. Als je de rugleuning neerklapt, past er 1395 liter achterin. Wat de achterbank niet doet, is verschuiven. Een gemiste kans voor een merk dat pocht met slimmigheden.

Over de zitplaatsen gesproken: de verstelbaarheid van de voorstoelen laat te wensen over. Je kunt de zitting niet kantelen en dus zweven de bovenbenen van lange mensen boven het uiteinde van de zitting. Dit probleem kun je niet oplossen door er geld tegenaan te gooien, want de optielijst bevat geen luxere stoelen.

Duurder dan de Captur

Met een basisprijs van 23.790 euro begint de Kamiq met een achterstand. De Renault Captur TCe 100 is er al vanaf 21.590 euro. Voor een compleet uitgevoerde Captur met lichtmetalen wielen, automatische klimaatbeheersing, full led-koplampen, een navigatiesysteem én een achteruitrijcamera ben je 26.080 euro kwijt. We werpen één blik in de optielijst van de Kamiq en weten het treurige antwoord: dat gaat niet lukken.

Bij Skoda zijn luxezaken zoals de achteruitrijcamera (290 euro), het navigatiesysteem (1390 euro) en de full led-koplampen (850 euro) alleen leverbaar voor de dure Style-uitvoering (vanaf 27.990 euro). Het resultaat is een stevige totaalprijs van 30.520 euro. Als je de Kamiq gaat bekijken bij de Skoda-dealer, vraag hem dan meteen wat hij kan doen aan dat prijsverschil van bijna 4500 euro …

Conclusie

De Skoda Kamiq biedt veel ruimte, zonder zelf veel ruimte in te nemen. Dankzij de eenvoudige bediening, de soepele besturing en het goede zicht rondom, is het een makkelijke auto om door druk verkeer en smalle straten te sturen. De eenliter turbomotor met 115 pk is absoluut krachtig genoeg en werkt soepel samen met de optionele zeventraps DSG-transmissie. Al zouden wij de meerprijs van 1800 euro in de zak houden en zelf schakelen. De Kamiq is behoorlijk aan de prijs in vergelijking met de nieuwe Renault Captur.