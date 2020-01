Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top – De Porsche Taycan 4S is een absolute sensatie

Als eerste mochten we op Nederlandse bodem rijden met de volledig elektrische Porsche Taycan. En die stelde niet teleur. Met pijn in ons hart leverden we hem weer in bij de importeur. Want de Taycan is niets minder dan een sensatie!

+ Top – Dit is de ultieme klassiekercollectie!

De vraagprijs van 6,8 miljoen euro is krankzinnig. Maar toch willen we dit setje zó graag hebben! Een Amerikaanse verzamelaar – held! – sprokkelde zes legendarische race- en rally-Lancia’s bij elkaar: allemaal in Martini-kleuren natuurlijk.

+ Top – Aston Martin kan opgelucht ademhalen

Het gaat de laatste tijd niet zo goed met Aston Martin. Na een aantal succesvolle jaren kwam de klad weer in de verkopen. Gelukkig is er redding. Miljardair en eigenaar van het Racing Point Formule 1-team Lawrence Stroll steekt vele miljoenen in de Britse sportwagenbouwer.

- Flop – Gemeenten halen dit jaar 1 miljard euro binnen aan parkeergeld

Amsterdam is de duurste stad ter wereld om in te parkeren. En dat is zichtbaar op de begroting van de gemeente. Dit jaar verwacht Amsterdam 321 miljoen euro aan parkeergeld binnen te halen. Alle gemeenten samen komen tot een bedrag van 1 miljard euro!

- Flop – Toyota wordt teruggefloten voor misleidende reclame

De Noorse consumentenwaakhond is onverbiddelijk: misleidende reclame mag niet, en dus wordt Toyota teruggefloten. Lexus beweert dat zijn hybridemodellen zelfopladend zijn en dat is natuurlijk onzin. En nu Tesla nog op de vingers tikken voor het gebruik van de dubieuze term Autopilot.