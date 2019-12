De introductie van de Fiat 500 in 2007 was een feest zonder weerga, rondom de oude Lingotto-fabriek in Turijn. Die locatie was uiteraard niet voor niets gekozen; het was de plek waar 50 jaar eerder de eerste Fiat 500 Nuova van de band liep. Duizenden journalisten uit de hele wereld konden kennismaken met de 21ste eeuwse interpretatie van dé knuffelauto van Italië. Want hoewel de nieuwe nieuwe 500 een stuk groter is dan zijn voorganger, is hij er overduidelijk op geïnspireerd.



Retro-design geen garantie voor succes



Fiat had de oude icoon van stal gehaald omdat het geloofde er een internationale bestseller van te kunnen maken. Daarbij keken de Italianen met een schuin oog naar de inmiddels zeer succesvolle New Mini. Voor de teleurstellende verkoopcijfers van de Volkswagen New Beetle hield Fiat opportunistisch de ogen gesloten. Bijna 13 jaar na het introductiefeest in Turijn kunnen we het merk geen ongelijk geven. Van de eerste jaargang was de gehele productie binnen een paar weken uitverkocht. Hij greep de titel Auto van het Jaar 2008 en inmiddels zijn er ruim 2,1 miljoen nieuwe Vijfhonderdjes van de band gelopen.



Succes 500 geeft Fiat oogkleppen



Tegelijkertijd lijkt het erop dat het enorme succes van de 500 de fabrikant oogkleppen heeft gegeven. Want de ooit zeer succesvolle Fiat Punto kreeg geen opvolger, de huidige Panda draait al meer dan zeven jaar mee en de Tipo is in het segment van de compacte middenklassers bepaald geen hoogvlieger. In plaats van concurrerende nieuwe modellen in andere segmenten te ontwikkelen, bouwde Fiat vooral meer variaties van de 500. MPV-liefhebbers - wie kent ze nog? - werden vanaf 2012 en 2013 bediend door de 500L en de uit zijn verband gerukte 500L Living. Op de SUV-trend haakt Fiat in 2015 in met de 500X. Op de thuismarkt doen die 500-derivaten het best goed, maar internationaal kunnen ze geen potten breken.

Het geheim van de Fiat 500

Wat is het geheim achter de Fiat 500? Dat schuilt vooral in de looks. Hij heeft een hoog knuffelgehalte, tegelijkertijd maakt het retrodesign hem tijdloos. Ook de binnenkant van de 500 Nuova doet nog altijd denken aan het rugzakje uit de fifties, terwijl de auto tegenwoordig ook met een modern touchscreen wordt geleverd.



Fiat 500 - leuk maar onpraktisch



Om zijn praktische eigenschappen of comfort hoef je de Fiat 500 niet te kopen. Achterin is de auto krap, de kofferruimte stelt niet veel voor en het veercomfort strijdt in de verschillende versies om de kwalificaties hard, harder en hardst. De in 2010 gepresenteerde Fiat 500C, een semi-cabriolet met roldak, is door zijn gebrekkige zicht naar achteren nog een tandje onpraktischer. Het mag de pret niet drukken; ook deze variant wordt - zeker voor een 'cabrio' - goed verkocht.

TwinAir-motor in Fiat 500



In 2010 lepelt Fiat een moderne tweecilinder in de 500, al dan niet voorzien van een turbocompressor. Het geluid van deze TwinAir zorgt voor extra nostalgie. De prestaties en met name het praktijkverbruik zijn niet indrukwekkend. Wie écht tempo wil maken, kan beter voor een van de Abarth-versies opteren. De krachtigste Abarth peurt 180 pk uit een 1,4-liter viercilinder turboblokje. Goed voor een honderdsprint van 6,9 tellen en een topsnelheid van 225 km/h.



Facelifts Fiat 500



Terwijl veel automodellen na vijf jaar op de schopstoel zitten, presenteert Fiat in 2012 pas de eerste facelift van de 500. Die is zeer bescheiden en omvat eigenlijk alleen aangepaste lichtunits en een verbeterde geluidsisolatie. Ook in 2016 is er een kleine update, maar daarna beperkt het 500-nieuws zich tot talloze speciale uitvoeringen en jubileumversies. Als je een model maar lang genoeg in productie houdt, valt er immers altijd wel íéts te vieren ... Oké, eerlijk is eerlijk: de nieuwe Firefly-motoren in de 500X zijn een fikse vooruitgang en ook de facelift van SUV onder 500's mag er zijn.

Elektrische Fiat 500E op komst



Ondertussen tekenen we bijna 2020 en is de fusie van Fiat met PSA rond. We hebben goede hoop dat de 500 hierdoor snel gezelschap krijgt van een aantal nieuwe broers en zusjes, al zal hij het nog best even volhouden. Sterker nog, Fiat werkt hard aan een nieuwe, volledig elektrische 500. Er was al een 500E, maar dat was eigenlijk een geïmproviseerd tussendoortje voor de Californische markt. De nieuwe 500E is door Fiat zélf ontwikkeld. Vanaf medio 2020 gaat hij het opnemen tegen elektrische stadsauto's als de Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric en Skoda CitiGo-e iV. Als de elektrische Fiat 500 qua actieradius bij dat drietal in de buurt komt, verwachten we dat hij het ook de komende tien jaar nog wel even volhoudt.