Eerste review Seat Mii Electric

1. Wat valt er op aan de Seat Mii Electric (2020)?

Geruststellend weinig. Net als zijn concernbroertjes, de Volkswagen Up en de Skoda Citigo, draait de Seat Mii al zo’n acht jaar mee. Sindsdien is er maar weinig aan veranderd. In feite is dat een compliment aan het oorspronkelijke, tijdloze ontwerp. Verder kun je de elektrische Mii herkennen aan een zwart dak en zwarte spiegelkappen. Tenminste, als de eigenaar daar 375 tot 675 euro extra voor over heeft gehad. Op de achterklep en de voorportieren staat ‘electric’ met sierlijke letters uitgeschreven en de interieurontwerpers hebben een speciaal, licht gekleurd dashboard bedacht.



2. Wat bevalt er aan de Seat Mii Electric?

De technici van de Volkswagen Groep hebben de accu’s netjes onder de zitplaatsen ingebouwd. Hierdoor zitten er geen rare bulten in de kofferbak, zoals je die bij achteraf geëlektrificeerde auto’s nog wel eens aantreft. Ook in de elektrische Mii kun je gewoon 251 tot 923 liter bagage meezeulen. Voor zo’n compacte auto is de bewegingsvrijheid voor de inzittenden opmerkelijk. Datzelfde geldt voor de rust aan boord. In stadsverkeer is de elektrische Seat als een vis in het water. Met zijn snelle reacties op het stroompedaal (0-50 km/h in 3,9 s), zijn compacte afmetingen en de kleine draaicirkel lokt de 83 pk sterke Mii Electric je bijna uit om horkerig elk vrij stukje asfalt in te pikken. In de stad is de actieradius 360 kilometer, bij gemengd gebruik kom je 260 kilometer ver. Dat is goed te vergelijken met de actieradius van veel duurdere elektrische auto's als de Peugeot e-208, de Honda e en de Opel Corsa-e. Dat de topsnelheid slechts 130 km/h bedraagt, is voor een stadsauto eigenlijk irrelevant. Zoals snelheden van meer dan 100 km/h er straks voor geen enkele auto niet meer toe doen, trouwens ...



3. Wat bevalt er niet aan de Seat Mii Electric?

De standaarduitvoering van de Seat Mii Electric omvat het meeste wat je in een moderne stadsauto verwacht. Maar dat je de buitenspiegels met de hand moet verstellen, vinden we karig en onhandig. Hetzelfde geldt voor de ongedeeld neerklapbare achterbankleuning. Als je elektrisch verstelbare (en verwarmbare) spiegels wilt, moet je óf de duurdere Mii Electric Plus (meerprijs 1500 euro) kopen, óf het Winter Pack (495 euro) bestellen. De meerprijs voor een tweedelige achterbankleuning is bescheiden (130 euro), maar toch … Niet erg, wel jammer: afremmen op de motor regel je met de keuzehendel. Dat vinden we minder handig dan met flippers aan het stuur.



“Voor de meeste mensen blijft het een brug te ver. Tenzij de portemonnee minstens zo groot is, als het hart groen.”

4. Wanneer komt de Seat Mii Electric (2020) en wat is de prijs?

Je kunt de Seat Mii Electric nu al bestellen, maar de eerste exemplaren worden waarschijnlijk pas in februari 2020 geleverd. De standaardversie staat op 14-inch stalen wielen met plastic deksels en kost 23.400 euro. Die prijs is inclusief automatische klimaatregeling, elektrisch bedienbare voorportierruiten, DAB+-ontvangst, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning. Connectiviteit is er in de vorm van een 5-inch kleurenscherm, SD-kaartlezer, usb-ingang, bluetooth en smartphone-integratie met universele telefoonhouder. Voor 24.900 euro levert de Seat-dealer de Mii Electric Plus, inclusief stoelverwarming, 16-inch lichtmetaal, led-dagrijlichten en in twee delen neerklapbare achterbank.

5. Wat vind ikzelf van de Seat Mii Electric (2020)?

Net als zijn benzinebroertjes, is de Mii Electric een stevig, volwassen karretje. Hij rijdt vlotter en is véél stiller, maar hij kost ook grofweg het dubbele. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten van een thuislaadpaal, als je die wilt hebben. Daaraan ben je zomaar 2000 euro kwijt. Nu kun je geen Mii op benzine meer kopen, maar andere merken hebben nog wel A-segmenters voor 12 à 14 mille in hun portfolio. Daarvoor betaal je wél wegenbelasting, maar van die 35 euro per maand ligt geen mens wakker. En zes jaar gratis onderhoud voor je Seat Mii Electric is mooi, maar ook dat weegt niet op tegen de forse meerinvestering ten opzichte van een benzineauto. En welke particulier koopt een nieuwe stadsauto van een kwart ton voor ritjes rond de kerk, de supermarkt en de kinderopvang? Kortom, de Seat Mii Electric maakt de elektrische auto wel bereikbaarder, maar voor de meeste mensen blijft het een brug te ver. Tenzij de portemonnee minstens zo groot is, als het hart groen. Ik zie de Mii Electric vooral als een prima auto voor bezorgers van veganistische pizza’s en andere bedrijven die een milieubewust imago nastreven.