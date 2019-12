McLaren 620R: volbloed GT4-racer voor op straat

Nu is het met de standaard McLaren 570S al heel aardig doorrijden: zijn geblazen 3,8-liter V8 zet als het moet dagelijks een setje banden om tot smeulende rubberpulp. Maar één setje Pirelli P Zero Trofeo R semi-slicks per dag is naar McLarens bescheiden mening nog niet genoeg. Er kon gerust nog 50 pk extra uit de middenmotor worden gepeuterd, en probleemloos ingezet worden voor huis-tuin-en-keukengebruik. Ook al is de McLaren 620R - waarin deze motor wordt geleverd - rechtstreeks afgeleid van de internationaal zeer succesvolle 570S GT4-racemachine, je kunt er probleemloos een kenteken op krijgen en er in het weekend mee naar oma in Hilvarenbeek racen. Zodat je zelfgebakken appelflappen nog warm zijn, bij aankomst.

Geboren op het circuit

Denk nu niet dat de McLaren 620R is bedoeld als comfortabele langeafstandscruiser. Nee, hij werd geboren op het circuit en dat zul je beleven ook! Met 620 pk en 620 Nm is de 620R geen katje om zonder handschoenen beet te pakken. Met het gaspedaal tegen het schutbord van de carbon monocoque, schiet de auto in 2,9 seconden naar 100 km/h. Nog eens 5,2 tellen later en de naald van de snelheidsmeter passeert de 200. Diezelfde naald staakt uiteindelijk pas bij 322 km/h zijn weg over de schaalverdeling van het instrument.

Waarom zou McLaren anders ... ?

Nee, de McLaren 620R is niet uitsluitend bedoeld voor de ritjes naar de buurtsuper. Wie een exemplaar weet te bemachtigen, bezoekt ongetwijfeld regelmatig het circuit op. Waarom zou McLaren anders zulke stijve motorsteunen monteren? Precies: voor een minimum aan beweging van de motor en de transmissie onder volle acceleratie. En waarom zou McLaren anders een racetransmissie in de auto plaatsen? Precies, om bij het wisselen van versnelling zo min mogelijk tijd te verliezen. En waarom zou McLaren anders een achterspoiler plaatsen die bij 250 km/h een neerwaartse druk van 185 kilo genereert? Precies, om de 620R in snelle bochten zo stevig mogelijk op het asfalt te duwen. En dan bedoelen we niet de parkeerplaats van het plaatselijke winkelcentrum ...

Precies op tijd voor de opening van Zandvoort

Kun je inmiddels niet meer wachten om een McLaren 620R te bestellen? Race dan snel naar de Nederlandse McLaren-importeur Louwman Exclusive in Utrecht, want er worden maar 350 exemplaren van deze straatlegale GT-racer gebouwd. De Nederlandse prijs is nog niet bekendgemaakt, maar als je een auto als deze kunt veroorloven, is dat slechts bijzaak. Goed om te weten: tegen de tijd dat McLaren de eerste 620R's aflevert, opent het verbouwde Circuit Zandvoort zijn poorten.