Autoverkopen: zijn compacte stadsauto's een bedreigde dwergsoort?

Heb je in een grijs verleden een Fiat Panda, Suzuki Alto of Daihatsu Cuore gehad? Dan weet je niet wat je overkomt als je met een verse Volkswagen Up, Kia Picanto of Hyundai i10 op pad gaat. A-segmenters hebben de laatste jaren enorme stappen gezet op het gebied van comfort, ruimte en uitrusting en zijn beter dan ooit. De term 'stadsauto' dekt in de meeste gevallen de lading dan ook niet meer, ook op langere afstanden is het in zo'n moderne A-segmenter goed uit te houden.

Verkoopcijfers A-segment sterk teruggelopen

Toch zijn de verkoopcijfers in tien jaar tijd sterk teruggelopen. Bestseller in het A-segment was vorig jaar de Toyota Aygo. Ruim 8500 Nederlanders gingen toen voor de kleine Japanner, terwijl dat er in 2010 nog 15.000 waren. Bij bijna alle A-segmenters zien we een vergelijkbaar beeld, al is de teruggang van de Fiat Panda en de Renault Twingo nog veel dramatischer.

Ondanks de dalende cijfers, besloeg het gezamenlijke A-segment in 2019 toch nog 13 procent van de totale Nederlandse automarkt. Dat is voor een deel te danken aan de lage private lease-tarieven. Zo was de Opel Karl het populairste model onder privéleasers, maar ook de Peugeot 108, Volkswagen Up en Kia Picanto stonden op de shortlist van deze groep automobilisten.

Aanbod in A-segment steeds schraler

Nu is 2020 door corona natuurlijk een heel raar jaar. Zo staan de privébestedingen fors onder druk, maar het goedkoopste autosegment profiteert daar niet van. Het marktaandeel van de allerkleinste modellen is verder gedaald, tot ongeveer 11 procent. En dan is ons land de A-segmenter nog gunstig gezind. Niet zo vreemd dus, dat het aanbod steeds schraler wordt.

De Opel Karl en de Suzuki Celerio zijn niet meer leverbaar, de Skoda Citigo en Seat Mii kun je alleen nog met elektrische aandrijflijn kopen (als ze überhaupt op voorraad zijn) en Volkswagen heeft aangegeven dat er geen nieuwe Up meer komt. In elk geval niet met verbrandingsmotor. Verder hebben Peugeot en Citroën laten doorschemeren dat de 108 en C1 geen opvolger krijgen.

Onmogelijk om geld te verdienen aan A-segment

Met de steeds strengere milieunormen wordt het voor veel fabrikanten simpelweg onmogelijk om nog geld te verdienen met zulke kleine modellen. Kia en Hyundai geven de moed nog niet op. De Picanto en de i10 zijn zojuist vernieuwd, maar die gaan in Azië dan ook als naanbrood, nasi en noedelsoep over de toonbank.

De Nederlandse dealers mogen dan nauwelijks winst maken met hun A-segmenters, voor de verkoopcijfers zijn ze van groot belang. Zo ging de Opel Karl vorig jaar nog bijna 8000 keer over de dealerdrempel, maar dit jaar verdween hij uit het Opel-gamma. Prompt daalde Opels marktaandeel van 8,3 procent tot 6 procent. Maar ook Mitsubishi, Citroën, Toyota, Kia en Peugeot leunen sterk op hun instapmodellen. Als deze merken met hun A-segmenters stoppen, dan moeten hun grotere auto's veel nieuwe kopers winnen. Zo niet, dan zullen ze hun marktaandeel fors zien dalen.

Top 10 A-segment (t/m sept. 2020)