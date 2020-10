Eerste review: Renault Twingo Electric (2020)

WAT VALT OP AAN DE Renault Twingo Electric?

Automerken brengen steeds meer elektrische modellen op de markt. De accu’s worden groter en het aantal snellaadpalen neemt gestaag toe. En dan is er de Renault Twingo Electric. Hij heeft een nieuw ontwikkeld accupakket, maar de capaciteit bedraagt slechts 22 kWh. Net zoveel als de eerste Renault Zoe uit 2013. Snelladen bij de Fastned, Allego of Ionity zit er ook niet in. Wat dat betreft staat de Renault Twingo Electric haaks op de trend.

Maar hoe belangrijk is het dat een elektrische stadsauto kan snelladen? In de stad staan amper snellaadstations, je vindt er wel honderden gewone laadpalen. En de boordlader van de Renault Twingo Electric is erop getraind om het maximale laadvermogen uit zulke openbare laadpunten te trekken. Veel elektrische auto’s laden met maximaal 7,4 kW, maar de Caméléon-boordlader van de Twingo Electric ondersteunt 22 kW. Dat gaat dus drie keer zo snel.

WAT IS ER GOED AAN DE Renault Twingo Electric?

De Renault Twingo Electric zoeft door de stad. Hij is snel en wendbaar. Dat eerste is te danken aan de 82 pk en 160 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De wendbaarheid zit ‘m in de kleine draaicirkel. Doordat de motor achterin zit, kunnen de voorwielen heel ver uitslaan. Waar je normaal een keer moet steken, gooi je nu simpelweg het stuur om en daar ga je. Voor een kleine auto springt het onderstel soepel om met tramrails en putdeksels.

We zien een scenario voor ons waarbij je voor werk of privé de hele dag in de omgeving van Amsterdam rijdt. Voor afspraken, boodschappen en ga zo maar door. Elke keer als je parkeert bij een laadpaal en inplugt, benut de Caméléon-boordlader van de Twingo Electric het maximale laadvermogen van het laadpunt. Op die manier zet een uurtje opladen al behoorlijk zoden aan de dijk. Je hoeft dus nooit een hele nacht op te laden, zoals bij gewone EV’s gebruikelijk is.

De actieradius van de Renault Twingo Electric met 22 kWh valt niet eens tegen. De folder vermeldt 190 kilometer. Wij meten in de stad een stroomverbruik van 11 kWh/100 km, wat neerkomt op een bereik van 200 kilometer. Ondeugend dat we zijn, draaien we ook even de snelweg op: 13,3 kWh/100 km of 165 kilometer op een acculading stroom. Dat is te weinig als je heel Nederland wilt verkennen, maar voor in de Randstad kan het net.

WAT KAN ER BETER AAN DE Renault Twingo Electric?

De zitpositie is knudde voor lange mensen. Je zit op een hoge en harde stoel met een stuur dat je niet naar je toe kunt trekken. Dat de stoel zo hoog staat, heeft vast te maken met de plaatsing van het accupakket eronder. Je leest het goed: het accupakket zit niet onder de gehele vloer, of de achterbank, maar onder de voorstoelen.

Rijden op de snelweg zou een stuk prettiger zijn als de wind niet zoveel herrie in de cabine veroorzaakte. Vanzelfsprekend is een grotere accu ook altijd welkom. Renault is bij de Zoe ook niet voor niets van 22 kWh naar 41 en later naar 52 kWh gegaan …

Het interieur van de Renault Twingo Electric is wel heel plastic. Dat is prima bij een stadsauto van 13 mille, maar niet bij een van 23 mille. Dat brengt ons bij vraag 4.

WANNEER KOMT DE Renault Twingo Electric EN WAT IS DE PRIJS?

De Renault Twingo Electric staat in november bij de dealer. De goedkoopste uitvoering kost 20.590 euro en heeft niet eens een radio. Liever geef je 2900 euro meer uit voor de Intens-uitvoering (23.490 euro). Die beschikt over een 7-inch touchscreen met navigatie, automatische airconditioning en parkeersensoren. Bovendien is de auto van de buitenkant versiert met blauwe accenten en 15-inch lichtmetalen wielen.

In november komt Renault met een private lease-aanbieding van 299 euro per maand. Dat is voor 60 maanden en 6000 kilometer.

We betreuren dat je het slechte nieuws hier leest, maar het wordt lastig om 4000 euro aanschafsubsidie te krijgen. De Renault Twingo Electric komt te laat om in 2020 subsidie aan te vragen en de pot voor 2021 is al zo goed als leeg.

WAT VIND IKZELF VAN DE Renault Twingo Electric?

Kun je een elektrische stadsauto verwijten dat-ie niet thuishoort op de snelweg? Nee, je moet gewoon weten waar je aan begint. Wat mij betreft is de rol van tweede auto of als bedrijfsvoertuig voor zorgmedewerkers hem op het lijf geschreven. Want in de stad komt hij het verst en laadt hij het snelst. Bovendien is-ie lekker wendbaar en ben je tot 50 km/h iedereen te snel af. De Renault Twingo Electric is een leuk autootje voor een select publiek.