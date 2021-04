Test Audi A4 Avant en BMW 3-serie Touring: beter worden ze misschien nooit meer ...

Het zijn beslist niet de bonusaanbiedingen van de week, laat staan de kiloknallers van het D-segment. Voorzien van allerlei smakelijke opties, gaan de prijzen van de hier getoonde Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro en BMW 330i xDrive Touring heel hard richting de 70.000 euro. Sorry, we hadden je van tevoren misschien even moeten waarschuwen ...

'Ja, maar dan zijn ze wel premium!', zullen beide merken als verweer aanvoeren. Het staat vast dat deze snelle A4 Avant en 3-serie Touring je leven als automobilist naar een hoger niveau tillen (zo kun je lezen in onze testnotities over de motor en de rijeigenschappen). Maar dan nog verwachten we in ruil voor 70.000 euro buitengewone prestaties van beide auto's op het gebied van luxe, comfort en bouwkwaliteit.





Wie had dat gedacht: de BMW biedt méér ruimte dan de Audi!

Natuurlijk zijn er goedkopere manieren om een stationwagon uit het D-segment te rijden - zoals een Mazda 6 Sportbreak of een Volkswagen Passat Variant - maar voor de bijna 70 mille die je voor deze Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro en BMW 330i xDrive Touring betaalt, krijg je wél heel veel smakelijks terug. Zoals een riant interieur dat met een scherp oog voor detail is opgebouwd uit de mooiste materialen. Een betere afwerking vind je niet, in de middenklasse.

In hun huidige vorm zijn de Audi A4 Avant en BMW 3-serie Touring flink uit de kluiten gewassen. In de middenklassers van Audi zat je nooit om ruimte verlegen, in de 3-serie van BMW meestal wel. Maar dat is definitief verleden tijd: de 3-serie Touring biedt achterin zelfs meer hoofd- en beenruimte dan de A4 Avant.

In de kofferbak van de BMW past 500 tot 1510 liter bagage. Ook daarmee troeft hij de Audi af. Niet dat de A4 Avant krap is, want met een laadvolume van 495 tot 1495 liter is het verschil niet groot. Is het maximum trekvermogen voor jou van belang, weet dan dat de BMW een aanhangwagen met een geremd gewicht van 1800 kilo mag trekken. De Audi zit bij 1700 kilo aan zijn maximum.

Liefhebber van comfort? Kies dan de Audi

Kijken we naar het onderstel van beide auto's, dan bewandelen ze verschillende paden. De BMW 330i xDrive Touring die wij testten, is voorzien van het M Sport-pakket, in combinatie met sportief afgestemde adaptieve schokdempers en een sperdifferentieel. Bij elkaar goed voor bijna 7000 euro aan opties. De smalle sportstoelen en de 19-inch wielen met plakkerige Michelin Sport Pilot 4S-banden - die achter nog breder zijn dan voor - zitten bij het M Sport-pakket in begrepen.

De goede verstaander begrijpt, dat de test-BMW veel meer op sportiviteit is gericht dan op een weldadig veercomfort. In deze configuratie drukt de Dreier je voortdurend met je neus op de sportieve feiten: zelfs op het allermooiste asfalt, vindt de auto geen rust. Met name de achterwielophanging toont zich onwrikbaar op oneffenheden. Pas als je de auto tot zijn maximum laadvermogen inpakt, is de stugge vering tot enige souplesse te bewegen.

Het onderstel van de Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro is evenmin zo slap als een vaatdoek. De testauto is voorzien van adaptieve schokdempers, wat in Audi's prijslijst wordt omschreven als Comfortonderstel. Terecht, want korte hobbeltjes, scherpe richels en glooiingen in het asfalt worden formidabel opgevangen. Ook op hoge snelheid verliest de A4 Avant niets van zijn voortreffelijke koersstabiliteit. Zelfs wanneer je kiest voor het Sport-programma, blijft het onderstel zijn soepele veerkarakter behouden.



Conclusie:twee auto's, twee karakters

De Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro en de BMW 330i xDrive Touring bieden een enorme dosis rijplezier voor het (vele) betaalde geld. De auto's zijn in veel opzichten zeer aan elkaar gewaagd. In de geteste configuratie, zoekt de Audi het nadrukkelijk in de comfortabele hoek. Leg je vaak lange afstanden af, dan ga je zijn uitgebalanceerde, adaptief gedempte onderstel enorm op prijs stellen.

De geteste BMW bewandelt een heel andere koers. Voorzien van een compleet pakket aan opties met M Sport-stickers, is de 330i Touring bij uitstek een auto voor de petrolhead die ongefilterd rijplezier boven aan de wensenlijst heeft staan.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 4/2021? Bestel deze editie in onze webshop.