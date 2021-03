Aan diesels hangt een vuil luchtje, maar ook de benzinemotor ontkomt niet aan een grondige verfrissingsbeurt. De uitstoot van vervuilende gassen en CO2 moet drastisch omlaag - en snel een beetje! Het is de autofabrikanten er alles aan gelegen om de CO2-productie onder de 95 gram per kilometer te krijgen. Alleen dan ontlopen ze forse EU-boetes.

Audi A4 en BMW 3-serie: hoe lang hebben ze nog?

Hoe? Door de ouderwetse dorstige verbrandingsmotor te ontmoedigen, en in te zetten op elektrische aandrijving en efficiënte benzinenippers die gekoppeld zijn aan hybride- of plug-in hybridetechniek. Dat maakt de toekomst voor hedendaagse middenklassers met een krachtige benzine- of dieselmotor zeer onzeker. Het ligt voor de hand dat de volgende generatie van de Audi A4 en BMW 3-serie worden volgestouwd met accu's en CO2-verdringende elektrotechniek.

Het tijdperk van natuurlijke prestaties (door fossiele brandstoffen af te fikken) loopt dus ten einde. Dat is goed nieuws voor het milieu en de fan van elektrische auto's, maar de verstokte petrolhead zal erom treuren. Des te meer reden om je baas er nú van te overtuigen, dat-ie een krachtig gemotoriseerde Audi A4 Avant of BMW 3-serie Touring bij de lease-maatschappij moet bestellen. Dan wordt je volgende auto-van-de-zaak wel een crossover die zijn prestaties met een stroomstoot uit de laadpaal haalt - beloofd! Maar voor het zover is, helpen we je heel graag een keuze te maken uit de Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro en de BMW 330i xDrive Touring.

Audi A4 standaard met mild hybrid-techniek

Aan de getallen op de achterklep valt niet te herleiden wat voor motor er precies onder de kap schuilt. Bij Audi staat '45 TFSI' voor een tweeliter viercilinder turbomotor, die een zetje in de rug krijgt van een 48-volt startgenerator (mild hybrid). Hij levert een vermogen van 265 pk en een koppel van 370 Nm. Standaard wordt de A4 45 TFSI met Quattro-vierwielaandrijving en een S Tronic-transmissie met dubbele koppeling geleverd.

Snelheid bouwt de A4 met deze mooie aandrijflijn in riante mate op. Zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h, en met zijn acceleratievermogen zet de Audi menig respectabele sportieveling in het hemd. De A4 Avant 45 TFSI Quattro zit in 5,4 tellen op de honderd.

Met zoveel vermogen, koppel en snelheid, is het niet vreemd dat de tweeliter turbomotor geen zuinigheidsrecords zal verbreken. Ook al is er een 48V-startgenerator actief om de auto vooral bij lage toerentallen en een zware rechtervoet sneller op gang te brengen. Audi belooft een verbruik van 7,9 l/100 km (1 op 12,7), wij haalden tijdens de test een gemiddelde van 8,4 liter (1 op 11,9).

In de BMW vormen motor en transmissie een volmaakt huwelijk

Ook de modelcode op de achterklep van de BMW schept twijfel: het tijdperk van de drieliter zescilinders ligt toch al lang achter ons? Klopt, want de 330i heeft net als de Audi een tweeliter viercilinder voorin liggen, die wordt aangevuurd door een twinscroll-turbo. Hoewel plug-in hybride-techniek inmiddels zijn intrede heeft gedaan in de 3-serie, is de 330i nog altijd gevrijwaard van enige vorm van elektrische motorondersteuning.

Je kunt kiezen voor enkel achterwielaandrijving, maar onze testauto is voorzien van xDrive-vierwielaandrijving. Én van een achttraps automaat, die speciale vermelding verdient. Die is briljant: afhankelijk van het gevraagde vermogen en koppel, kiest de automaat precies het juiste schakelmoment. Hij wisselt snel en zonder schokken van versnelling. Iets wat onmogelijk gezegd kan worden van de besluiteloze S Tronic-transmissie van de Audi.

Met 258 pk en 400 Nm, moet de BMW op de sprint zijn meerdere erkennen in de Audi. De 330i xDrive Touring heeft 5,7 seconden nodig om de honderd te bereiken, en als het gaspedaal gevloerd blijft, zie je de A4 Avant 45 TFSI Quattro langzaam aan de horizon verdwijnen. Toch geven wij de voorkeur aan de BMW-motor, die samen met de achttraps automaat een volmaakt huwelijk vormt.

Pas op, een bocht! In de Audi en de BMW kan het gaspedaal naar beneden.

Hartstikke leuk natuurlijk dat je met de Audi als eerste bij een bocht aankomt, maar dan moet de auto ook nog de bocht ín willen. Dat gaat 'm goed af: de wielen behouden hun grip tot op zeer hoge snelheden, al heeft de besturing niet het hart op de tong liggen en filtert-ie veel informatie weg.

Als je gaat voor puur rijplezier, heb je aan de BMW een fijnere auto. Voorzien van het M Sport-pakket met extra brede banden, (optionele) adaptieve schokdempers met een door BMW's M-divisie bepaalde afstemming en een besturing met variabele overbrenging, is het in het kielzog van de Audi meteen dolle pret. De feedback van het onderstel is perfect en de banden bouwen enorm veel grip op.

Je zou verwachten dat de BMW op een bochtige route een enorme voorsprong opbouwt, maar de Audi geeft zich niet zomaar gewonnen. Dankzij zijn surplus aan sprintkracht en de uitstekende remmen, maakt hij bij het vertragen voor een scherpe bocht weer vele meters goed. De BMW komt al eerste aan op de bergtop, maar zijn voorsprong is niet zo groot als je in eerste instantie had gedacht.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 4/2021? Bestel deze editie in onze webshop.