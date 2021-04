Test Peugeot 508 PSE: snelste straat-Peugeot ooit verslaat Porsche Taycan

Wat valt op aan de Peugeot 508 PSE?

De gewone Peugeot 508 is al geen muurbloempje. Dankzij de bemoeienissen van Peugeot Sport doet de 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) er een schepje bovenop. Met forsere bumpers, 20-inch wielen, carbon winglets op de onderste hoeken van de carrosserie en diverse neongroene accenten aan binnen- en buitenkant. Die accenten zijn deels in de vorm van drie evenwijdige lijntjes, die symbool staan voor de klauwafdrukken van de Peugeot-leeuw. Ook in de speciale PSE-grille zie je ze terug.

De ingenieurs van Peugeot Sport voorzagen de 508 PSE van grofweg dezelfde plug-in hybride-aandrijflijn als de 300 pk sterke Peugeot 3008 Hybrid4 300 en de Opel Grandland-X Hybrid 4x4.



Dat wil zeggen dat ook de 508 PSE een 200 pk sterke 1,6-liter benzinemotor combineert met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en een achttraps automaat. Alleen is er softwarematig het een en ander gewijzigd. Hierdoor is er bij hogere snelheden meer elektrische power beschikbaar. Dat resulteert in een systeemvermogen van 360 pk en een koppel van 520 Nm. Mits de rijmodus-schakelaar in de sportstand staat.

Wat is goed aan de Peugeot 508 PSE?

Omdat de 508 PSE sportieve prestaties met een lage CO2-uitstoot (46 combineert, spreekt Peugeot van ‘neo-performance’. In cijfers: een theoretisch benzineverbruik van 2,03 l/100 km (1 op 49,3), en dan toch een sprint van 0 tot 100 km/h in 5,2 seconden en een topsnelheid van 250 km/h. Daarmee is de plug-in hybride 508 PSE een auto als de Porsche Taycan RWD (0-100 in 5,4 s, top 230 km/h) de baas! Toch verloopt de honderdsprint niet heel sensationeel. In plaats van een onbarmhartige schop in je rug, voelt het eerder als een bemoedigende duw. Voor de meer achtbaan-achtige ervaringen moet je bij de tussenacceleraties (80-120 km/h in 3 seconden) en het bochtenwerk zijn.

De besturing is niet extreem direct of gevoelig, toch geeft de auto je veel vertrouwen. Hij helt nauwelijks over en is tot zeer hoge bochtsnelheden in staat. De fors vergrote spoorbreedte, het verlaagde onderstel met de dikkere stabilisatorstangen en adaptieve schokdempers doen overtuigend hun werk. Naarmate de bochten krapper worden, voel je wel dat de serieuze massa (1850 kg) doordrukt. Maar het ESP en de vierwielaandrijving roepen de met uitbreken dreigende kont weer tot de orde. Vervolgens klauwt het rubber van de Michelin Pilot Sport 4S-banden zich nog steviger in het asfalt vast. Zo blijf je keurig op de weg en krijg je ‘geen functie elders’ in de greppel toegewezen.

De platte zwarte ‘elastiekjes’ om het fraaie 20-inch lichtmetaal doen het ergste vrezen, maar de kleverige rijeigenschappen van de 508 PSE gaan niet gepaard met een masochistisch veercomfort. Verwacht geen vliegend-tapijtbeleving, maar je hoeft evenmin bang te zijn voor sneuvelende vullingen en wandelende nieren. Mocht het comfort je desondanks te stevig zijn, dan behoeden de standaard massagestoelen je voor pijntjes.

Wat kan er beter aan de Peugeot 508 PSE?

Bij een auto die het sportieve erfgoed van de Peugeot 405 Mi16 en T16 moet bewaken, valt het een beetje tegen dat je het schakelen niet volledig in eigen hand kunt nemen. Je kunt wel met de flippers aan de stuurkolom spelen, maar de geëlektrificeerde achttraps automaat neemt de regie al snel weer van je over. En nu we het toch over de transmissie hebben: de schakelmomenten voelen soms wat rommelig aan, zeker van één naar twee.

We zijn geen voorstanders van elektronische nepgeluiden, maar Peugeot had de geluidsbeleving van de 508 PSE wel een beetje mogen tweaken. Anders dan bij sommige andere sportieve auto’s, zijn de twee eindpijpen van de uitlaat geen neppers. Daar hadden best wat vlinderkleppen in gekund om de wat lafjes klinkende viercilinder een akoestische upgrade te geven.

Wanneer komt de Peugeot 508 PSE en wat is de prijs?

Het goede nieuws is dat de Peugeot 508 PSE binnenkort bij de dealer staat, en dat hij bijzonder compleet is uitgerust. Een premium geluidssysteem van Focal, volledige led-verlichting met night vision, elektrisch verstelbare massagestoelen, een navigatiesysteem en een draadloze telefoonoplader zijn allemaal standaard.

Je kunt de 508 PSE in alle kleuren van de regenboog bestellen, maar dan wel uit een zwart-witfilm. Volgens Peugeot staan de neongroene PSE-accenten alleen maar goed in combinatie met grijs (geen meerprijs), zwart (€ 900) of parelmoer wit (€ 1050). De enige extra’s die je kunt bestellen, zijn een panoramadak (€ 1300) of een 7,4 kW-boordlader (€ 200). Met die laatste kun je het laadproces van het accupakket flink versnellen.

En dan nu het slechte nieuws: de Peugeot 508 PSE kost als vijfdeurs sedan € 70.700 en als SW zelfs € 72.300. Dat is fors. Zeker als je hem vergelijkt met een plug-in hybride concurrent als de Volvo S/V60 T8 Recharge. Met 390 pk is de Zweed leverbaar vanaf € 54.995 en als 405 pk sterke Polestar Engineered kost de S60 nog ‘slechts’ € 63.995. Maar ook de volledig elektrische Tesla Model 3 Long Range AWD (440 pk, € 57.995) is een serieuze concurrent.

Wat vind ikzelf van de Peugeot 508 PSE?

Ik vond de Peugeot 508 al de mooiste middenklasser van dit moment, en met de komst van de PSE is-ie nog begeerlijker geworden. Gelukkig heeft Peugeot afgezien van enorme skirts en vleugels, waardoor het design onaangetast is gebleven. Ook het interieur is slechts decent aangepast. Geen overdreven nep-carbon of een overdaad aan geplastificeerd aluminium, maar mat hout, gecombineerd met een fraaie stoelbekleding van leer, stof en alcantara. En o ja: hier en daar een neongroen accentje.



Heel zuinig rijden kán en wanneer alleen de elektromotoren aan staan (elektrische actieradius 42 km), gaat dit geruisloos. Het leukst rijdt de 508 PSE echter in de sportmodus. Alleen kun je de officiële verbruiks- en actieradiuscijfers dan uit je hoofd zetten. Als ik in de markt was voor een auto in deze klasse, zou ik ‘de snelste straat-Peugeot ooit’ uit emotionele motieven zeker even overwegen. Even. Want kijk ik naar de value for money, dan is de Peugeot 508 PSE gewoon een brug te ver.