Mercedes EQA 250: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

Elektrische auto’s houden van de zon. De lente is nog niet begonnen, maar toch is het 18 graden Celsius als we met de Mercedes EQA onze actieradiustest doen. Voor wie het leuk vindt om te weten: de test bij 100 km/h doen we ditmaal op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, om vervolgens de Duitse grens over te steken voor de 130 km/h-test.

De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren. Over wind gesproken: De Mercedes EQA is een stille en comfortabele kilometervreter, totdat je 130 km/h gaat rijden want dan fluit de rijwind hinderlijk rond de cabine. Maar we zetten door. Voor de wetenschap!

Mercedes EQA: actieradius bij 100 km/h

Nu de temperaturen stijgen, daalt het stroomverbruik. De Mercedes EQA 250 scoort 19,5 kWh/100 km en met een volle accu van 66,5 kWh, komt dat neer op een actieradius van 341 kilometer.

Een stroomverbruik van 19,5 kWh/100 km is keurig in lijn met wat de Ford Mustang Mach-E en de Polestar 2 scoren. De Volvo XC40 Recharge is de grote concurrent van de Mercedes EQA en hij verbruikt 23,0 kWh/100 km. Toen was het iets kouder, maar de elektrische XC40 heeft altijd dorst.



Mercedes EQA: actieradius bij 130 km/h

Zijn Mercedessen zuiniger als ze in hun thuisland rijden? Dat zou verklaren waarom de EQA 250 op de autobahn bij 130 km/h een gemiddeld stroomverbruik van slechts 26,6 kWh/100 km laat zien. Na een reeks van elektrische suv’s te hebben getest die allemaal rond de 30 kWh/100 km zaten, is 26,6 kWh/100 km een keurige score.

Het resultaat is een actieradius van 250 kilometer bij 130 km/h. Zo ver kom je ook met een Volkswagen ID.4, maar die heeft een fors grotere batterij van 77 kWh. Het schijnt dat Mercedes aan een Long Range-model van de EQA werkt. Kijkend naar deze verbruikscijfers, kan dat best goed uitpakken.

Conclusie

Deze cijfers laten zien dat accucapaciteit ook niet alles zegt. Een EQA 250 met ‘slechts’ 66,5 kWh komt verder op een acculading stroom dan een Volvo XC40 Recharge met maar liefst 75 kWh. Daarom zijn deze verbruiks- en actieradiustests zo leerzaam.

Voetnoot voor de oplettende lezer: op de foto met de verbruikscijfers bij 130 km/h, is de gemiddelde snelheid veel lager. Vreemd, want afgezien van het keerpunt (snelweg af en weer op) en één inhalende vrachtwagen, reden we continu 130 km/h of iets daarboven.