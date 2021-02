Elektrische Volvo XC40 Recharge: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De elektrische Volvo XC40 Recharge is beresterk. Net als in de Polestar 2 trommelen twee elektromotoren samen 408 pk en 660 Nm op. Hierdoor sprint de vriendelijk ogende elektrische suv in 4,9 seconden naar de honderd. Dat is meer acceleratiekracht dan zo’n comfortabele auto nodig heeft, maar wij klagen niet.

De WLTP-actieradius bedraagt 418 kilometer en de accucapaciteit 78 kWh. Daarvan is 75 kWh beschikbaar voor de gebruiker, dus daar rekenen wij mee. Zoals altijd een waarschuwing vooraf: tijdens onze actieradiustest is het fris (8 tot 10 graden Celsius), de verwarming staat aan en we rijden snelheden die voor ons heel normaal zijn, maar waar de WLTP-keurmeester geen ervaring mee heeft: 100 en 130 km/h.

Volvo XC40 Recharge: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Volvo XC40 Recharge een actieradius van 326 kilometer. Dat baseren we op een gemiddeld stroomverbruik van 23,0 kWh/100 km, gemeten over een afstand van circa honderd kilometer. 75 kWh gedeeld door 23 kWh geeft 326 kilometer.

Is dat goed of niet? Een rijbereik van 326 kilometer klinkt prima, maar het stroomverbruik is wel degelijk aan de hoge kant. De Volkswagen ID.4 en de Aiways U5 zijn allebei iets zuiniger. Bovendien reed de Volkswagen in de regen en moest de Aiways opboksen tegen een lagere buitentemperatuur.

Handig om te weten: het gemiddelde stroomverbruik staat linksonder in beeld.

Volvo XC40 Recharge: actieradius bij 130 km/h

Hard rijden kost (veel) meer stroom. Elke EV heeft daar last van, maar bij de Volvo XC40 Recharge schiet het stroomverbruik omhoog naar 32,9 kWh/100 km. Dat is een nieuw record, maar niet het soort record dat applaus verdient. De elektrische Volvo XC40 heeft de Aiways U5 verslagen als minst zuinige elektrische auto bij 130 km/h. Het resultaat is een na 19.00 uur-actieradius van 228 kilometer.

We hebben goede hoop dat de elektrische XC40 in de zomer verder komt op een acculading stroom. Toen we de Polestar 2-actieradius testten in juli 2020, klokten we 19 kWh/100 km (bij 100 km/h) en 25,0 kWh/100 km bij 130 km/h. De Polestar 2 ziet eruit alsof-ie gemakkelijker door de lucht snijdt, maar hij heeft dezelfde aandrijflijn. Misschien krijgt de Volvo een herkansing zodra de zomer aanbreekt.

Conclusie

Je hoeft geen medelijden te hebben met de Volvo XC40 Recharge omdat we hem testen in de winter. Vergelijkbare modellen zoals de Volkswagen ID.4 en de Aiways U5 presteren beter onder dezelfde (of zelfs nog iets slechtere) omstandigheden.

Misschien is de beresterke aandrijflijn van de elektrische Volvo wat veel van het goede, het grote accupakket van 75 kWh (netto) is meer dan welkom. Hiermee kom je tenminste nog 326 kilometer (100 km/h) of 228 kilometer (130 km/h) op een lading stroom.