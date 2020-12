Mega SUV-test: zo ver kom je met de Toyota RAV4 op één volle tank

Geen modellengamma is meer compleet zonder SUV. Wil een autofabrikant goed geld verdienen, dan moet deze minstens één sportief utiliteitsvoertuig in de showroom hebben staan. De recente stortvloed aan nieuwe modellen, maakt de keuze voor de SUV-koper steeds groter - maar bepaald niet eenvoudiger. Nu er inmiddels dik 1200 exemplaren van de nieuwe Ford Kuga in ons land zijn geregistreerd, rangschikken we de verschillende SUV-smaken nog eens in de juiste volgorde. De Ford Kuga, de Honda CR-V, de Mazda CX-5, de Renault Kadjar, de Skoda Karoq of de Toyota RAV4 - welke SUV wordt het als je zoveel mogelijk kilometers wilt halen uit een volle tank benzine?

Toyota RAV4 Hybrid is een verrassend snelle sprinter

Terwijl de Europese automerken nog steeds vertrouwen op turbomotoren met een kleine cilinderinhoud, pakken ze het in Japan een stuk grondiger aan om het verbruik te drukken. Zowel de Honda CR-V als de Toyota RAV4 is leverbaar als hybride. In geval van de Toyota werkt een 120 pk sterke elektromotor nauw samen met een 2,5-liter viercilinder. Samen zijn ze goed voor 218 pk en een koppel van 221 Nm. Ook al heeft de hybride aandrijflijn in de eerste plaats de taak om zo zuinig mogelijk met de benzine om te gaan, dat betekent niet dat je met de RAV4 Hybrid in een slakkengangetje, in de luwte van een vrachtwagen onderweg bent. De opmerkelijk grote viercilinder levert samen met de elektromotor heel behoorlijke prestaties. Zo zit de Toyota RAV4 2.5 VVT-i Hybid CVT in slechts 8,7 seconden op de honderd. Daar kan geen gedownsizede turbomotor uit Europa tegenop.

RAV4 is een ideale reisauto

De Toyota RAV4 is een forse auto. Hij heeft een lengte van 4,60 meter en staat op een wielbasis van 2,69 meter. Dat is goed nieuws voor de inzittenden: zowel voorin als achterin heb je zeeën aan ruimte. En in de kofferbak past 580 liter bagage. Ook daarmee behoort de Toyota RAV4 tot de ruimste auto's in zijn segment. De hybride-aandrijving maakt van de Toyota RAV4 echter ook een zwaargewicht. Het kentekenpasje noteert een leeggewicht van 1565 kilo. Gelukkig heeft Toyota ingezien dat de grote, zware RAV4 Hybrid het aan sportieve talenten ontbreekt: het onderstel is afgestemd om een aangenaam, soepel comfort en een rustige rijstijl. Een dergelijke manier van autorijden wordt beloond: met een gemiddeld testverbruik van slechts 6,1 liter benzine op 100 kilometer (1 op 16,4) springt de RAV4 bijna net zo spaarzaam met de benzine om als een compacte hatchback. Gooi de tank van 55 liter vol, en je hoeft na 900 kilometer pas weer te stoppen voor benzine. Dat is van Utrecht naar Praag, inclusief zoektocht naar het hotel dat je hebt geboekt.

Kampeerders: neem geen hybride

Veel kampeerders kiezen voor een SUV vanwege het gemak waarmee de auto een caravan of vouwwagen trekt. Helaas hebben auto's met een hybride aandrijflijn wat dat betreft hun beperkingen. Aan de trekhaak van de Toyota RAV4 2.5 VVT-i Hybrid CVT mag een geremd gewicht van maximaal 800 kilo worden gehangen. Dat wordt dus knus kamperen ... Auto's als de Ford Kuga 1.5 EcoBoost en de Mazda CX-5 Skyactiv-G 165 mogen 1800 kilo trekken.

Remmen. Remmen! HO NOU!!

De Toyota RAV4 is in zijn huidige uitvoering sinds 2019 op de markt. Dat is verrassend, aangezien de auto op sommige punten toch een wat achterhaalde indruk maakt. Kijk naar het multimediasysteem en de centrale display in het instrumentarium: die lijken uit het MS-DOS-tijdperk te stammen. Wat ook niet meer van deze tijd is, zijn de remprestaties van de RAV4. In onze vergelijkende test heeft de Toyota steevast ruim een autolengte méér nodig om tot stilstand te komen dan bijvoorbeeld de Skoda Karoq en Ford Kuga.

Toyota RAV4: de kostenbalans

In deze vergelijkende test mag de Toyota RAV4 2.5 VVT-i Hybrid dan het goedkoopst zijn aan de benzinepomp, dat wil niet zeggen dat je altijd voor een dubbeltje op de eerste rij zit. Met een vanafprijs van 42.495 euro (december 2020) is de hybride versie van de RAV4 ruim 6000 euro duurder dan bijvoorbeeld de basisversie van de Ford Kuga 1.5 EcoBoost. Een meerprijs die je op het gebied van afschrijving, onderhoud, verzekering en wegenbelasting niet meer zult terugverdienen. Een groen geweten heeft wel zijn prijs ...

