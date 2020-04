Eerste review: Ford Kuga (2020)

Wat bevalt er aan de Ford Kuga Plug-in Hybrid?

Ford heeft op het gebied van comfort en rijeigenschappen zijn zaakjes altijd goed voor elkaar. Dat betekent dat de zitpositie goed is en dat het onderstel comfortabel is als het moet en sportief als het kan. De elektrische actieradius komt overeen met die van de Peugeot 3008 Hybrid4 (59 kilometer), maar de Kuga is veel goedkoper. Van de Peugeot 3008 is alleen nog een 4WD-versie te koop voor 55.000 euro. Dan kun je beter zakendoen bij Ford: de Kuga met stekker kost 36.125 euro. Ook dat is een voordeel van Ford: je betaalt nooit de hoofdprijs en krijgt toch een keurig uitgeruste auto. Een navigatiesysteem, parkeersensoren voor en achter, sportstoelen en een draadloze telefoonoplader zijn bijvoorbeeld allemaal standaard. Typisch voor een plug-in hybide is je keuzevrijheid: wil je elektrisch rijden (stad) of juist niet (snelweg)? Of wil je zoveel mogelijk stroom bewaren voor als je na de snelwegrit weer in de stad gaat rijden? De Ford Kuga heeft bovendien een rijprogramma waarin de auto automatisch remt als je het gaspedaal loslaat, al is ‘one pedal driving’ niet mogelijk.