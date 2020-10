Test: wat heeft de Audi A3 Sportback nou eigenlijk meer te bieden dan de nieuwe Seat Leon?

Mocht je je afvragen wat de nieuwe Seat Leon allemaal wel/niet moet inleveren ten opzichte van de 'premium' aanbiedingen in het C-segment, dan ligt het antwoord voor het oprapen, in de vorm van Auto Review nummer 10/2020. In deze editie lieten we de nieuwe Leon voor een uitgebreide test aanrukken, en wierpen 'm meteen voor de leeuwen. We wilden namelijk dolgraag weten, of je daadwerkelijk beter af bent met een Audi A3 Sportback, een BMW 1-serie of een Mercedes-Benz A-Klasse, zelfs al liggen de prijzen van deze modellen aanzienlijk hoger dan die van de Seat.

Audi of Seat? Dat moet je ruim zien ...

Zoals bekend worden binnen de Volkswagen-groep slechts enkele platforms gebruikt voor een hele meute modellen. Zo delen de Audi A3 Sportback en de Seat Leon het modulaire MQB Evo-platform, waar ook de Volkswagen Golf 8 en de nieuwe Skoda Octavia gebruik van maken. Een opvallend verschil tussen de A3 Sportback en de Leon is de wielbasis. Vroeger was de Audi vaak het ruimtewonder, tegenwoordig is de Seat Leon dat. Die heeft namelijk 5 centimeter méér ruimte tussen de voor- en de achterwielen. En dat merk je, vooral op de achterbank. Ook de kofferbak van de Seat Leon is wat groter: 380 tot 1301 liter past erin. Daar zet de Audi 380 tot 1200 liter tegenover.

Audi: adaptieve schokdempers maken amper verschil

Zit je lekker in de Audi? Ja, want onze testauto heeft elektrisch verstelbare sportstoelen, die 918 euro kosten. Zit je lekker in de Seat? Ja, want in de geteste FR-uitvoering beschikt die standaard over sportstoelen. Is de Audi aangenaam afgeveerd? Wel degelijk, maar wat wil je: de adaptieve schokdempers van de testauto kosten 1274 euro extra, inclusief Audi Drive Select - een optie die alleen leverbaar is op de sportief georiënteerde S Line-uitvoering (meerprijs: 4000 euro). Seat heeft wat dat betreft geen addertjes onder het gras: adaptieve schokdempers kosten 805 euro, en dan krijg je er snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging bij. Maakt het Audi-onderstel écht het verschil? Nee, slechts in de kleinste finesses scoort de A3 Sportback op comfortgebied nét dat kleine beetje beter.







Seat: géén mild hybrid, toch zuiniger!

Liefhebbers van mooie techniek moeten bij Audi wezen. De A3 Sportback 35 TFSI beschikt over een motor met een 48V mild hybrid-systeem, cilinderuitschakeling en een vrijloop bij gas loslaten op de 1130 euro kostende S tronic transmissie met dubbele koppeling. Daarmee blijft de auto haast eindeloos doorrollen, totdat je het gaspedaal weer beroert en de motor en versnellingsbak weer met elkaar in conclaaf gaan. Dat scheelt toch weer mooi een fractie benzine op het huishoudbudget. Tijdens onze test behaalden wij een gemiddeld verbruik van 7,0 liter op 100 kilometer (1 op 14,3). Netjes hoor! Maar nu komt het: de Seat Leon heeft in de basis dezelfde 1,5-liter turbomotor met cilinderuitschakeling, maar moet het stellen zonder het mild hybrid-systeem en doordat hij een handgeschakelde zesbak heeft, zit die 'zeilfunctie' er niet op. En dat hoeft ook helemaal niet, want het testverbruik van de Leon blijft steken op ... 6,7 liter op 100 kilometer (1 op 14,9). Dus hij presteert vrijwel hetzelfde, maar hij is tóch zuiniger dan de Audi!

Welke rijdt het beste: de A3 Sportback of de Leon?

Een sportonderstel, adaptieve schokdempers, een progressieve besturing (Audi: 350 euro), brede banden om 18 inch lichtmetalen wielen (Audi: 1400 euro; Seat: 775 euro), een lekker pittige motor en een leeg circuit. Ook hier moeten de verschillen tussen de A3 Sportback en de Leon gezocht worden in de nuances. De Audi stuurt net wat scherper, de Seat heeft net wat meer grip. De A3 Sportback staat met koude remschijven eerder stil bij een noodstop, de Seat doet het iets beter als alle vertragingshardware een beetje op temperatuur is gebracht. Naar welke auto de voorkeur uitgaat? Onmogelijk te zeggen. We noemen het ex aequo.

Is het premiumlabel de meerprijs van 13.000 euro wel waard?

We noemen van beide auto's al wat opties op. De geteste Audi A3 Sportback 35 TFSI zit er bomvol mee. Alles bij elkaar stuwt het de basisprijs van 36.820 euro op naar een totaalbedrag van 45.892 euro. Dat is dik 13.000 euro méér dan de van huis uit al heel compleet uitgevoerde Seat Leon 1.5 TSI FR. Die staat voor 30.850 euro in de prijslijst, en kost met wat lekkere opties 32.430 euro. Is het premiumlabel zoveel waard? Wat ons betreft niet. Natuurlijk is de Audi A3 Sportback een begerenswaardige auto, maar de jongste generatie van de Seat Leon doet daar wat ons betreft maar heel weinig voor onder. Met die 13.000 euro doen wij heel graag andere leuke dingen. Dus die zouden wij lekker in onze zak houden.

