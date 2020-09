Eerste review: Skoda Octavia iV plug-in hybride (2020)

Wat is er opvallend aan de Skoda Octavia iV?



Het zal de toevallige passant waarschijnlijk niet eens opvallen, dat je je met een Skoda Octavia iV plug-in hybride onderweg bent. Misschien gaat er een zacht gloeilampje branden bij het iV-logo op de achterklep, of bij het deksel in het linker voorscherm, waarachter de laadpoort schuil gaat. Mogelijk springen de gestroomlijnde wielen in het oog. Maar verder maakt deze stekkervariant van de nieuwe Skoda Octavia geen gewag van zijn geëlektrificeerde aandrijflijn. Hij ziet er precies zo uit als alle andere motorvarianten van de Tsjechische middenklasser.

Wat is er goed aan de Skoda Octavia iV?

De Skoda Octavia staat op hetzelfde modulaire platform uit de Volkswagen-groep als de Seat Leon en VW Golf 8, en dat brengt veel goeds met zich mee. De Octavia is een bovengemiddeld ruime gezinsauto met een eenvoudige bediening, een wat lichte besturing maar door de bank genomen fijne rijeigenschappen. De plug-in hybride versie van de Skoda Octavia deelt zijn aandrijflijn met de Volkswagen Golf e-Hybrid en heeft dezelfde 1.4 TSI benzinemotor, die met een elektromotor hand-in-hand gaat voor een totaalvermogen van 204 pk en koppel van 250 Nm. Een zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling is standaard. De Octavia iV heeft een batterijpakket met een capaciteit van 13 kWh. Daarmee moeten zeker 60 volledig elektrische kilometers afgelegd kunnen worden, zegt Skoda. Tijdens onze eerste testrit met de Octavia iV, rekende de boordcomputer ons een stroomverbruik van 14,6 kWh/100 km voor. Nu zaten daar geen snelwegkilometers bij, maar als je vrije tijd niet duur is en je wilt wel eens wat meer van de omgeving zien dan vangrails en dubbelbaans asfalt, dan kom je op een volle batterijlading nog veel verder dan de beloofde 60 kilometer.

Wat kan er worden verbeterd aan de Octavia iV?

De Skoda Octavia staat in de Golf-klasse bekend als een ruimtewonder. De Combi heeft een bagageruimte van 640 tot 1700 liter. Maar de batterijen moeten ook nog ergens heen, en zitten grotendeels onder de achterbank verstopt. Toch moet je ook wat kubieke centimeters aan kofferruimte inleveren: de Octavia Combi iV mag 490 tot 1555 liter van zijn laadvolume behouden - wat trouwens nog altijd heel acceptabel is. Het opladen van de batterijen gaat met een maximum vermogen van 3,6 kW. Dan kost het 2,5 uur om ze van 0 tot 80 % te vullen. Een uurtje langer aan het stroom en de batterijen zijn weer helemaal gevuld. Dat de laadpoort bij het linkervoorwiel van de Octavia iV zit, is niet handig. Bij parallel parkeren moet je óf de laadkabel over de glanzende motorkap draperen, óf de auto aan de overkant van de straat, tegen de rijrichting in neerzetten. Een laadpoort in de neus, zoals bij de Skoda Superb iV, was veel praktischer geweest.

Wanneer komt de Octavia iV en wat gaat-ie kosten?

Net als voor de andere nieuwe motorvarianten van de Skoda Octavia - de 1.0 e-TEC mild hybrid en de 1.5 G-TEC op aardgas - heeft de Skoda-dealer inmiddels de bestelformulieren klaar liggen voor de Octavia iV plug-in hybride. Als Business Edition is de hatchback er vanaf 35.690 euro, de Combi staat voor 37.190 euro in de prijslijst. Opteer je voor de complete Business Edition Plus, dan rekent de Skoda-dealer 38.190 euro voor de hatchback en 39.690 euro voor de Combi.

Wat vind ikzelf van de Skoda Octavia iV plug-in hybride?

Een aangenaam vervoermiddel, die nieuwe Skoda Octavia. Dat hebben we in een eerdere review al eens geschreven, en doen dat in geval van de Octavia iV plug-in hybride opnieuw. Hoewel je een fors vermogen van 204 pk onder je rechtervoet tot je beschikking hebt, ben je al gauw geneigd om een zo laag mogelijk verbruik na te streven. En daarvoor hoef je heus niet voort te sukkelen als een dienstplichtige slak die met zware bepakking op bivak gaat. De Skoda Octavia iV heeft geen sportieve pretenties, en zal naar de smaak van talloze (zakelijke) automobilisten perfect voldoen aan alle verwachtingen.