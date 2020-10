Eerste review: waarom de elektrische Volvo XC40 de beste Volvo is

Wat valt op aan de de elektrische Volvo XC40 Recharge P8 AWD?



Dat de Volvo XC40 P8 Recharge AWD pas de eerste elektrische Volvo is. Het merk loopt bepaald niet voorop met zijn elektrische modellen. Vooruit, in 2010 kwam de Volvo C30 Electric op de markt, maar daarvan werden maar 250 exemplaren gebouwd. Anders Kärrberg, de man die tegenwoordig waakt over Volvo's duurzaamheid, zei toen dat het niet veel zou worden met de elektrische auto. Hij verwachtte in 2020 een marktaandeel van met moeite 1 procent. In Nederland ligt het percentage beduidend hoger: 10 procent in 2020.

Maar Volvo begint aan zijn inhaalslag. De XC40 P8 Recharge is de eerste (en enige) volledig elektrische Volvo. Hij deelt zijn techniek met de succesvolle Polestar 2 (hier in de test). Zowel aan de voor- als op de achteras werd een elektromotor gemonteerd, die samen 408 pk mobiliseren.



Wat is er goed aan de elektrische Volvo XC40 Recharge P8 AWD?

Allereerst is hij razendsnel. Omdat alle vier de wielen worden aangedreven, weet de XC40 zijn 660 Nm aan koppel op de weg over te brengen zonder te glibberen. De sprint van 0 naar 100 km/h is dan ook al afgerond in 4,9 seconden. Gevoelsmatig gaat het zelfs nog sneller. De topsnelheid is begrensd op 180 km/h. Dat is niet alleen vanwege het herenakkoord dat Volvo met zichzelf sloot, maar ook om de actieradius niet te snel te laten verdampen.

Ook het opladen van de 72,5 kWh-accu gaat snel. De elektrische Volvo XC40 heeft een DC-aansluiting die liefst 150 kW aankan, waardoor het accupakket in 40 minuten voor 80 procent is opgeladen. Heb je thuis een wallbox, dan duurt het met een driefasen-aansluiting ongeveer 8 uur. Volvo belooft dat de XC40 P8 Recharge met een volle accu 400 tot 418 kilometer ver komt. Rijd je veel in de stad, dan hoef je pas na 500 kilometer je stekker uit de kofferbak te halen. Dat lijkt ons, na onze eerste testrit, een realistische inschatting.

Nog een pluspunt: de elektrische Volvo XC40 mag een aanhanger trekken van 1500 kilo.

Wat kan er beter aan de elektrische Volvo XC40 Recharge P8 AWD?

Het gewicht: de elektrische XC40 weegt maar liefst 2113 kilo. Toch rijdt hij sportiever dan je van Volvo gewend bent. Inhalen is dankzij het hoge koppel zo gepiept en in bochten blijft de XC40 blijft stabiel, al lijdt de stuurprecisie wel een beetje onder het hoge voertuiggewicht. Het onderstel vertoont hier en daar ook wat kleine gebreken: als het asfalt glad is, is er niets aan de hand, en ook op hobbelwegen hoef je niet af te zien. De stoterigheid wordt pas problematisch bij dwarsrichels en putdeksels.

Zoals veel elektrische auto's, kun je de Volvo XC40 besturen zonder het rempedaal te gebruiken. Je moet dan wel even wennen aan de wat brute reactie en dus is een gevoelige rechtervoet vereist.

De XC40 biedt dezelfde binnenruimte als de modellen met benzinemotor. Ook ontbreekt het de elektrische Volvo niet aan de rijke veiligheidsuitrusting en de vele mogelijkheden op multimediagebied. De bagageruimte is wel wat krapper, er past 414 tot 1328 liter in (benzineversies: 460 tot 1336 liter). Daar staat tegenover dat je onder de motorkap een extra vak hebt voor 31 liter aan bagage.

Wanneer komt de elektrische Volvo XC40 Recharge P8 AWD naar Nederland en wat is de prijs?

De prijs van de elektrische Volvo XC40 P8 Recharge AWD is 59.900 euro. De auto is al te bestellen en staat nog voor de oudjaars-oliebollen in de showroom. Leaserijders kunnen dus nog profiteren van de bijtelling van 8 procent over de eerste 45.000 euro. In België is de XC40 overigens duurder dan in Nederland, wat niet vaak voorkomt. De prijs van de elektrische XC40 Recharge in België is 62.900 euro.



Wat vind ikzelf van de elektrische Volvo XC40 Recharge P8 AWD?

Misschien is de elektrische Volvo XC40 P8 Recharge wel de beste XC40 die je op dit moment kunt kopen. Dat komt omdat hij op uiteenlopende terreinen uitblinkt. Hij is zeer krachtig, maar ook ruim en comfortabel. En schoon natuurlijk. Ook met de kwaliteit zit het wel snor. Zelfs de prijs is voor Nederlandse begrippen niet te hoog. Een aanwinst voor het portfolio van Volvo.