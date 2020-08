Eerste review: Harley Davidson Livewire

Wat is er opvallend aan de Harley Davidson Livewire?

Het beantwoorden van deze vraag is simpel: de iconische V-Twin ontbreekt. Van de 34 modellen in de prijslijst hebben er 33 een tweecilinder in V-vorm en is er maar een zonder het beroemde motorblok. Dat is de volledig elektrische Livewire. Harley maakte overigens wel werk van de elektromotor door hem te voorzien van een torpedovormige aluminium behuizing. Als een duikbom hangt de elektromotor nu onder het accupakket. Dat juist Harley Davidson er als eerste grote motormerk voor kiest om een elektrische motorfiets op de markt te brengen is verrassend.

Wat bevalt er aan de Harley Davidson Livewire?

Harley liet ons vijf jaar geleden al op een prototype van de Livewire rijden – en die zat al verrassend goed in elkaar. Het is dus niet vreemd dat deze uiteindelijke versie heel goed doordacht is. De vormgeving klopt, maar vooral de rijbeleving is fenomenaal. Door een laag zwaartepunt is de Livewire een van de meest sportief sturende Harleys en scoort hij op dit gebied ook hoog in de lijst van motoren van andere merken.

En dan de acceleratiepower … die is in het geval van een motor al niet misselijk, maar de elektrische aandrijving van de Livewire maakt een snelle sprint ook nog eens heel gemakkelijk. Waar je normaal voorzichtig met gas en koppeling moet omgaan om de motor niet onder je vandaan te laten schieten, lanceer je jezelf heel gemakkelijk op de Livewire door de gashendel open te draaien. Wat we hier zeker ook willen noemen als pluspunt is de manier waarop de regeneratie van remenergie (het terugwinnen van energie uit remkracht) net zo geniaal als simpel geregeld is. Simpelweg door de gashendel iets naar voor te duwen remt de motorfiets op de elektromotor af. Het voegt een nieuwe dimensie toe aan het rijden.

Wat bevalt er niet aan de Harley Davidson Livewire?

Harley voegde leuke gadgets toe aan de Livewire. Ze zorgden dat de elektrische sound stoerder klinkt dan een gemiddelde grasmaaier en ontwikkelden een mooi en volledig digitaal display met integratiemogelijkheden voor de smartphone. Als je met de motor stilstaat zorgt de software voor een hartslag (Livewire) die door het frame trekt om het gebrek aan geluid en trillingen goed te maken.

Wat dit alles echter niet kan verbloemen, is dat je met de Livewire niet verder komt dan zo’n 150 kilometer (gecombineerd). Dit betekent dat je de motor niet kunt gebruiken voor een dagje toeren. Het laden gaat niet erg snel en Harley heeft zelfs liever dat je de Livewire zo veel als mogelijk thuis op netstroom oplaadt om het accupakket te sparen. Voor veel kopers is dit alles echter geen groot probleem, de meeste hebben namelijk al een auto en een Harley Davidson mét V-Twin.

Wanneer komt de Harley Davidson Livewire en wat is de prijs?

Hier kunnen we kort zijn: hij is er al en kost 34.000 euro. Beslist geen koopje (en dan zeggen we het nog netjes). Toch vinden we hem elke euro waard.



Wat vind ik zelf van de Harley Davidson Livewire?

Duur, maar dus ook elke cent waard. De Harley Davidson Livewire is geen motor die je nodig hebt. Het is een speeltje zoals een Porsche 911 dat ook is. Ja, je bent praktisch gezien net zo goed af met een Volkswagen Golf, maar toch staat die auto niet in je droomgarage. Zo is het met de Livewire ook. De Livewire is prachtig gebouwd, met mooie materialen, en geweldig vormgegeven. De behuizing van de elektromotor is zo gaaf, dat je de iconische V-Twin niet eens mist. Maar misschien nog wel het belangrijkst is dat de Harley Davidson Livewire bewijst dat een elektrische motor (nog) leuker is dan een elektrische auto. Op een motor worden al je zintuigen zo bespeeld dat je het gebrul van een verbrandingsmotor amper mist. En de geweldige acceleratie, de futuristische sound en de unieke elektronische hartslag maken de rest ook nog goed.