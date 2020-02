Eerste review: Fiat 500 Hybrid (2020)

Wat is opvallend aan de Fiat 500 Hybrid (2020)?

Het woordje Hybrid: dat was bij Fiat tot nu toe een taboe. Terwijl concurrenten massaal kwamen met volledig elektrische auto’s en hybrides met en zonder stekker, bleef het in Turijn angstvallig stil. Na bijna 13 jaar is de Fiat 500 er nu tóch als mild hybrid: een nieuwe 1,0-liter driecilinder zonder turbo (70 pk) krijgt hulp van een elektromotor. Die levert extra kracht bij het accelereren en wordt gebruikt voor het starten van de verbrandingsmotor. Fiat voelt de hete adem van de EU in zijn nek, die het merk met een miljardenboete dreigt als het eind 2020 niet aan strenge uitstootnormen voldoet.