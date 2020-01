'Geen autofabrikant gaat Europese CO2-norm van 95 gram halen'

Een voorbeeld: in 2018 lag de gemiddelde uitstoot van alle nieuw verkochte auto's van de Volkswagen Group in Europa rond de 120 gram CO2 per kilometer. Adviesbureau PA Consulting – dat de uitstootcijfers bijhoudt – schat dat Volkswagen dat omlaag kan krijgen naar ongeveer 110 gram in 2021. De norm voor 2021 is door de Europese Commissie vastgesteld op 95 gram, dus krijgt het Duitse concern over twee jaar mogelijk een boete van 4,5 miljard euro. Het bedrag is onder meer gebaseerd op het aantal auto’s dat een fabrikant produceert, dus krijgt Jaguar Land Rover – dat in 2021 waarschijnlijk rond de 140 gram zit – ‘slechts’ een rekening van 93 miljoen euro gepresenteerd.

Toyota doet het relatief goed

Zijn er bedrijven die het wel goed doen? Tesla uiteraard, dat alleen elektrische modellen levert, maar ook Toyota, dat in 2021 naar schatting heel iets boven de norm van 95 gram uitkomt. Het resultaat is dat het immense concern een bescheiden boete van 18 miljoen euro zou kunnen krijgen. Als we naar de andere kant van het spectrum kijken, dan is niet alleen Volkswagen de pineut, maar ook Ford (1,4 miljard euro boete) en Fiat Chrysler, dat mogelijk 2,5 miljard euro moet afrekenen. Fiat Chrysler zag dat al aankomen en betaalt honderden miljoenen euro’s aan Tesla om die elektrische auto’s bij zijn vloot te mogen optellen.

Waarschijnlijk geen boetes

Volgens een analist van PA Consulting is het opvallend dat de gemiddelde CO2-uitstoot de laatste jaren niet is gedaald, maar gestegen. Dat komt door de grote vraag naar suv’s, zei Michael Schweikl tegen de Volkskrant. En door het feit dat automobilisten sinds dieselgate vaker overschakelen van diesel naar benzine. Volgens Schweikl gaat het Volkswagen al niet meer lukken om de norm van 95 gram op tijd te halen. Daarvoor zou het bedrijf de productie van ev’s in een jaar tijd 26 keer moeten verhogen. “Het is overigens de vraag of autofabrikanten de boetes moeten betalen”, aldus Schweikl. “Er zal een lobby op gang komen. En het zal vermoedelijk uitdraaien op een compromis.”