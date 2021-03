Marktplaats: waarom je deze 5 Franse auto's echt wilt hebben

Ooit wist iedereen waarover je het had als je vertelde dat je dol was op ‘Frans comfort’. Wanneer dat lekkere zachte zoeven precies is begonnen, weten we niet. Wat we wel weten, is dat Citroën het vanaf 1955 tot ongekende hoogten tilde met zijn volledig hydropneumatisch geveerde DS.

Frans comfort



Citroën had zeker niet het mono­polie op een goed veercomfort. Ook de ­conventioneel geveerde auto’s van Peugeot en Renault – van klein tot groot – waren lange tijd befaamd om hun zachte vering.

Sportieve Franse auto's



Op sportief gebied heeft de Franse auto-industrie eveneens een grote geschiedenis. Het kleine Matra was actief op Le Mans, maar ook, net als Renault, in de Formule 1. Citroën, Peugeot en Alpine kenden enorme successen in de rallysport. Daarnaast bouwde Renault met zijn Gordini-modellen al heel vroeg snelle auto’s voor de gewone man. Simca volgde dit voorbeeld begin jaren zeventig met de Simca 1000 Rallye. Niet veel later bliezen Renault en ­Peugeot een stevig deuntje mee in de hot-hatch-fanfare met hun Alpine-, turbo en GTI-modellen.

Franse trendsetters

Dat Franse eigenwijsheid en originaliteit de aanzet kunnen geven tot een trend of zelfs een heel nieuw segment, hebben we ook meermaals gezien. Zo was de Renault 4 de eerste vijfdeurs hatchback en doorbrak de Renault 16 de sedantraditie in de hogere middenklasse. En wat te denken van de Simca 1100? Dat was de eerste succesvolle hatchback met dwars geplaatste motor.



Renault als pionier



Een trend die nu ruimschoots achter ons ligt, is die van de gezinsbusjes. Oké, de MPV werd niet door de Fransen uitgevonden, maar het waren wel de Renaults Espace en (Mégane) Scénic die een sneeuwbaleffect aan ruimteauto’s op gang brachten.

Ook aan de huidige SUV-mode heeft Renault een belangrijke bijdrage geleverd: de Captur was in 2013 de eerste verkoopknaller in het segment van de SUV’s in het B-segment.

Sympathie voor Franse auto's groeit



Recente Franse hits slaan we nu even over. Die hebben geen extra aandacht nodig. We richten onze blik juist op wat zeldzamere auto’s. Nieuw zijn of waren ze wellicht te prijzig of te eigenwijs - of ­misschien wel allebei. Als occasions zijn ze bereikbaarder en oogsten ze vaak meer ­sympathie en waardering.

Alpine A110 - 2019 - 26.232 km - € 57.500

Uitgesproken Citroën-aanhangers noemen zich Citrofiel en Alfa-liefhebbers staan bekend als Alfisti. Op de redactie van Auto Review en autowereld.com lopen na de kennismaking met de nieuwe Alpine A110 aardig wat ‘Alpinisten’ rond. Dat begon al bij het zien van de eerste foto’s en de specificaties. We vielen als een blok voor de retrovormgeving, en het lage gewicht beloofde veel rijplezier. Maar er was ook wel enige ongerustheid. Want de oude Alpine A110 was in de jaren 70 weliswaar een rally­legende, hij stond ook bekend als een gemeen kreng. Door de combinatie van een staartmotor, veel pk’s en een lichte neus bombardeerde hij veel van zijn bestuurders tot onvrijwillige boomknuffelaars. Niets van dat al bij de nieuwe Alpine A110: door zijn middenmotor is hij uitstekend in balans en is hij even goedmoedig als snel. Een heerlijke auto dus, maar check wel of de voorgeschreven modificaties aan het kofferdeksel, de oliedrukregelklep en uitlaatregelklep zijn uitgevoerd.

Citroën C6 3.0 V6 - 2006 - 176.243 km - € 12.950

In 1999 heerste er een soort nieuwe zakelijkheid bij Citroën. Daarom veerden de echte Citrofielen op bij het zien van de Citroën C6 Lignage. Dit was een studiemodel van een grote luxe sedan, die Citroën op de salon van Genève aan het publiek toonde. Maar eigenlijk durfde niemand te hopen dat de auto ook in productie zou gaan. Zes jaar later kwam het er toch van: de Citroën C6 zag het levenslicht. Zo had Citroën weer een topmodel in de traditie van de Citroëns DS, CX en XM. Inclusief een eigenzinnig design en de befaamde hydropneumatische vering. Toch werd de auto een flop: in zes jaar tijd werden slechts 23.384 Citroëns C6 verkocht. Niet omdat de auto slecht was, maar vooral door de combinatie van zijn wel erg uitgesproken karakter en het Mercedes-achtige prijskaartje. De prijzen van gebruikte exemplaren variëren sterk, al zijn de benzine­versies meestal duurder dan de diesels. Deze C6 met 211 pk sterke 3,0-liter V6-benzinemotor is inderdaad geen koopje. Terwijl de 3.0 HDI eigenlijk de fijnste motor is. De vroegste Citroëns C6 komen in aanmerking voor de fiscale youngtimerregeling. Wij zouden het wel weten!

Talbot Matra Murena 2.2 - 1983 - 146.367 km - € 7950

Het kleine automerk Matra verwierf in Nederland vooral bekendheid dankzij de Matra Simca Rancho. Dit was een vroege crossover, waarmee Bassie & Adriaan eind jaren zeventig het tv-scherm onveilig maakten. Dat duurde niet al te lang, want binnen een paar jaar was elke Rancho verdwenen. Dat was niet de schuld van de Boze Baron, maar van de roestduivel. Daar had de sportieve Matra Bagheera geen last van. De Bagheera werd namelijk niet van pisbakkenstaal gebouwd, maar van kunststof. Een andere bijzonderheid was het interieur, waar drie volwassenen naast elkaar konden zitten. Deze scherp gelijnde Talbot Matra Murena erfde die bijzonderheid in 1980 van zijn voorganger. Daarnaast werd hij leverbaar met de 2,2-liter motor uit de Talbot Tagora. Die bezorgt de Franse sportieveling een topsnelheid van bijna 200 km/h. En belangrijker: dankzij z’n lage gewicht (1030 kg) sprint de Matra Murena 2.2 sneller naar 100 km/h dan een Porsche 924!

Peugeot 508 SW Hybrid 225 - 2020 - 17.308 km - € 41.950

Als meer zakelijke rijders hun leaseauto met het hart in plaats van de portemonnee zouden kiezen, zagen we vast veel meer Peugeots 508 op de weg. Wij vinden hem tenminste ont-zet-tend mooi en we kennen niemand die het daarmee oneens is. Peugeot wil met zijn huidige modellijn terug naar het chique imago dat het merk in de jaren zestig en zeventig had, met auto’s als de 304, 504 en 604. En we moeten zeggen: die missie is geslaagd. De eerste beelden van de nieuwe Peugeot 308 bevestigen dit nog eens. Ook vanbinnen maakt de Peugeot 508 indruk met zijn mooie materialen en puike afwerking. Voor de fans van ‘ouderwetsch Fransch comfort’ hebben we eveneens goed nieuws, want mede dankzij zijn adaptieve dempers rijdt de 508 heerlijk. Stil is-ie ook, zeker als je de stekkerhybride volledig elektrisch rijdt. Nieuw vinden we de 508 HYbrid nogal prijzig, als occasion is-ie iets bereikbaarder. En afhankelijk van de gebruiks­omstandigheden, kun je fors besparen op de brandstofkosten. HDi’s kunnen dus opdieselen ...

Renault Clio Sport V6 - 2001 - 98.785 km - € 43.950

Vergis je niet als je bij het stoplicht naast een wat lawaaiig ‘oud Cliootje’ met uitgebouwde spatborden staat. Want ook al ogen sommige onderdelen als Tupperware-plastic dat de eigenaar in coronatijd uit verveling op zijn auto heeft geplakt, waarschijnlijk heb je te maken met een originele Renault Clio Sport V6. Behalve zijn naam en grondvorm heeft-ie eigenlijk niets met een gewone Clio te maken. De druïdes van Renault Sport hebben hem een centraal geplaatste V6 toegediend, die zijn 230 pk vrij onbehouwen op de achterwielen overbrengt. Het heeft hetzelfde effect als een flinke scheut toverdrank op ­Obelix. De Clio V6 verwoest alles en iedereen die hij tegenkomt. Alle zogenaamde hot hatches verbleken bij dit Franse minikanon tot kleine jongetjes met een katapult. Maar zoals voor alle vuurwapens geldt dat je er wel mee moet kunnen omgaan. Vanwege zijn listige karakter staat de Renault Clio V6 ook bekend als ‘widowmaker voor de gewone man’.

Naast bovenstaande auto's vonden we nog een handvol begeerlijke Franse auto's. In Auto Review nummer 4 van 2021 lees je welke dat zijn.