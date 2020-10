Hoe rijdt de nieuwe Renault Captur E-Tech plug-in hybride?

Alles of niets. Dat was lange tijd het motto van Renault als het om elektrisch rijden ging. Wilde je een auto met een stekker, dan liep de verkoper met grote passen naar de Renault Zoe. Die simpele aanpak werkte eigenlijk best goed en de Zoe werd een verkoopsucces. Het idee om de omschakeling naar elektrisch rijden te vergemakkelijken door klanten een plug-in hybride aan te bieden, werd op het hoofdkantoor aanvankelijk beantwoord met afkeurend Frans gemompel. Dat het nu toch gebeurt, heeft te maken met de steeds strenger wordende uitstootnormen. Een hybrideauto zet zoden aan de dijk, vooral als je hem zelf kunt opladen.

Als koper profiteer je ook van de opleving van de plug-in hybride, want je krijgt altijd een auto met veel paardenkrachten, een automatische transmissie en een laag verbruik. Hoe zuinig precies, hangt af van je oplaaddiscipline. Daar komt bij dat wij de eerste stekkerhybride zónder airco of elektrische ramen nog moeten tegenkomen. Vaak zijn plug-in hybrides luxe uitgevoerd. Maar net als voor volledig elektrische auto's geldt, dat ze nogal duur in aanschaf zijn. De Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 kost maar liefst 33.290 euro. Het is de duurste motorisering die Renault aanbiedt voor de compacte suv.

Renault Captur E-Tech heeft vermogen van 160 pk

Renault noemt zijn hybride aandrijflijn 'E-Tech' en gebruikt 'm voor de Clio, de Captur en de gefacelifte Mégane. Afgezien van de kleinere batterij in de Clio (die je niet zelf kunt opladen), werkt de techniek in alle drie auto's volgens hetzelfde principe. Een 1,6-liter viercilinder benzinemotor (zonder turbo) wordt ondersteund door twee elektromotoren. De krachtigste is verbonden met de automatische transmissie en de andere is een startgenerator. In het geval van de Captur en de Mégane ligt er een accupakket van 9,8 kWh onder de achterbank. Goed voor een elektrisch bereik van 46 tot 65 kilometer. Voor de grootste range moet je in de bebouwde kom blijven. Op de snelweg kun je tot 135 km/h volledig elektrisch rijden. Het fijne van het elektrische rijprogramma is dat de aandrijflijn niet bij elke teenkramp direct de verbrandingsmotor optrommelt. Met andere woorden: het is gemakkelijk om veel op stroom te rijden.

De stekker-Captur heeft een gecombineerd vermogen van 160 pk, wat voor een suv in het B-segment best potig klinkt. Zijn topsnelheid van 173 km/h is daarentegen vrij bescheiden. Net als een honderdsprint van 10,1 seconden. Ter vergelijking: de 300 kilo (!) lichtere Captur TCe 155 met een 155 pk sterke turbomotor en een automatische transmissie met dubbele koppeling, zit in 8,6 seconden op de 100 km/h. En gaat door tot 202 km/h.

Toch voelt de Captur E-Tech best vlot aan en dat komt doordat-ie elektrisch start en optrekt. Zo ben je als eerste weg bij het stoplicht en zodra de vaart erin zit, voegt de stille en verfijnde benzinemotor zich bij het gezelschap. Het resultaat is een zeer ontspannen en comfortabele rijervaring. Ook voelt de aandrijflijn soepeler dan die van de Clio E-Tech die we vorige maand testten. De schakelmomenten vallen amper op en de Captur E-Tech heeft 20 pk extra en een acht keer zo groot accupakket om mee te 'spelen'. Alleen weet de zachte vering vanwege het zwarte accupakket geen raad met hoge drempels. De carrosserie zwiept zo krachtig op en neer, dat je voortaan weet hoe yoghurt zich voelt als je het pak schudt.

Voor het opladen van de batterij kun je een laadpaal van 3,7 kW bij huis laten plaatsen. Die klaart de klus in 3:20 uur. Of je gebruikt de meegeleverde laadkabel voor het standaard stopcontact (2,3 kW) en probeert dat een tijdje. Dan moet je 4:30 uur geduld hebben.

Hoe verdien je de Renault Captur plug-in hybride terug?

De Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 is de ideale leerschool voor een volledig elektrische auto: hij laat zien hoe fijn het is om op stroom te rijden en hoe veel (of hoe weinig) gedoe het is om regelmatig op te laden. De plug-in hybride is niet vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting zoals een Renault Zoe, maar dankzij het potentieel lage verbruik valt-ie wel in het halftarief. Dat komt neer op circa 114 euro per kwartaal. Bovendien is de stroom uit je eigen stopcontact goedkoper dan de benzine uit de pomp.

Zo bespaar je elke maand een paar tientjes. Waarschijnlijk niet genoeg om de hoge aanschafprijs van 33.290 euro terug te verdienen. Of je moet 'm vergelijken met de eerdergenoemde Captur TCe 155 met automaat van 31.090 euro en niet met de voordeligste Intens-uitvoering (100 pk met handbak: 24.990 euro). Welke Intens je ook koopt, in alle gevallen krijg je luxezaken als 17-inch lichtmetaal, een navigatiesysteem en automatische klimaatregeling. Bij een Intens is het digitale instrumentarium normaal 7 inch groot, maar in elke Captur E-Tech heb je een 10-inch scherm voor je neus. Dat is mooi meegenomen.

Conclusie

Op de keukentafel van veel Nederlandse huishoudens ligt een folder van de Captur. Met name de pagina's over de E-Tech Plug-in Hybrid zijn druk bestudeerd. Hij is luxe uitgevoerd en rijdt zuinig en comfortabel. De volledig elektrische Renault Zoe is nog een stap te ver, maar een Captur die je alleen oplaadt als het uitkomt, klinkt perfect. Zijn hoge gewicht heeft gelukkig geen nare gevolgen voor de wegenbelasting. Maar dan de prijs: ruim 33 mille. Je hoopte vijfduizend euro goedkoper uit te zijn …