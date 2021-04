Woohoo! De nieuwe BMW 2-serie Coupé heeft geen hazentanden

Waarom zijn we zo opgetogen over de grille van de BMW 2-serie Coupé? Omdat de 'nieren' van de BMW 4-serie Coupé en de BMW M4 - het zijn eerder 'longen' - wat ons betreft twee maatjes te groot zijn. Het nieuwe BMW-front vind je ook terug op de elektrische BMW i4 en iX, alsmede op de nog te introduceren 4-serie Gran Coupé.

BMW 2-serie Coupé wordt langer en breder

Afijn, de BMW 2-serie Coupé blijft de hazentanden bespaard. Hij krijgt een ingetogen neus, met brede, horizontale 'nieren' en geknepen lampen (maar is dat mooi?). Op het oog - door de camouflage is het lastig te zien - lijkt de 2-serie Coupé langer en breder dan het huidige model, dat in niet-M-uitmonstering wat iel oogt. Op bijgaande spionagefoto's zien we duidelijk de uitgeklopte schouders en wielkasten van de tweedeurs.

Geen voorwiel-, maar achterwielaandrijving

Veel informatie over de 2-serie Coupé heeft BMW nog niet vrijgegeven. Eigenlijk weten we alleen dat hij op het achterwielaangedreven 3-serie- en 4-serie-platform staat (CLAR, noemt BMW het). Dat is dus een groot verschil met de BMW 2-serie Gran Coupé, die gebruikmaakt van het UKL2-platform en dus voorwielaandrijving heeft.

Er komt ook weer een snelle BMW M2 Coupé

Of er een cabrioversie van de BMW 2-serie Coupé komt, is niet bekend. Een snelle BMW M2-variant zit wel in de pijplijn. Die wordt waarschijnlijk aangedreven door de 3,0-liter twinturbo zescilindermotor uit de BMW X3 M en X4 M en krijgt zo rond de 420 pk. In de reguliere 2-serie Coupé lepelt BMW een 2,0-liter turbomotor of een zes-in-lijn.