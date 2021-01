Bentley Bentayga LWB strekt de benen. En zijn inzittenden kunnen dat straks ook doen

Waarom hebben we het over Chinezen? Omdat die een voorkeur lijken te hebben voor modellen met lange wielbasis. In China is bijna overal een L-variant van: de BMW 3-serie L, de Peugeot 508 L, de Volkswagen Tiguan L, en ga zo maar door. Het heeft iets met status te maken. Als je het in China gemaakt hebt, rijd je niet zelf, maar laat je je rijden. En dan maakt het niet uit of je een Bentley hebt of een BMW … Als de auto maar een verlengde wielbasis heeft.

Nóg meer ruimte voor de achterpassagiers

En dus komt er een Bentley Bentayga LWB. Onze spionagefotograaf spotte hem al in Duitsland (de Beyond 100-camouflagewrap refereert aan het honderdjarige bestaan van Bentley in 2019). Het lukte hem niet om een meetlat naast de luxe-suv te leggen, maar waarschijnlijk komt er zo'n 10 centimeter bij de wielbasis. Je kunt op de foto's zien dat die toegenomen lengte helemaal ten goede komt aan de passagiers op de achterbank. Let eens op de achterportier. Die is overduidelijk groter dan die op de standaard Bentley Bentayga.

Broodnodige facelift voor de Bentley Bentayga

De offroader kreeg vorig jaar een broodnodige facelift. Het controversieel gestileerde model ligt nu iets beter op het netvlies. Op motorgebied liet Bentley alles bij het oude. De vernieuwde Bentayga is er met een 4,0-liter twinturbo V8 of met de bekende 6,0-liter twinturbo W12. Wil je bij de pomp de hand een beetje op de knip houden, dan moet je gaan voor de Bentayga Hybrid, die een turbo-V6 combineert met een elektromotor voor een vermogen van 449 pk.