Nieuwe Mercedes SL heeft wel héél duidelijk AMG GT-trekjes

Het is best bijzonder dat er een nieuwe Mercedes SL komt. De vorige was van 2012 tot en met 2020 op de markt en verkocht de laatste jaren barslecht. Om dezelfde reden heeft Mercedes vorig jaar de stekker uit de SLK/SLC getrokken. De compacte roadster - waarvan de derde generatie in 2011 op de markt kwam - was nauwelijks nog populair.

Geen metalen klapdak meer voor Mercedes SL

Zowel de vorige SL als de SLC hadden nog een metalen coupé-cabriolet-dak. De nieuwste versie van de SL ruilt dat in voor een stoffen kap. Dat is niet alleen lichter, maar ook bevorderlijker voor het design van de auto. Volgens Mercedes krijgt de SL duidelijk trekjes van de legendarische 300 SL Gullwing.

Duidelijk designelementen van Mercedes-AMG GT

Onder de camouflage kunnen we zien dat de SL ook schatplichtig is aan de AMG GT. Sterker nog, we moesten twee keer kijken om te zien of onze spionagefotograaf ons niet de verkeerde foto's had gestuurd. De ontwerpers van Mercedes houden vast aan de betraliede Panamericana-grille van de AMG GT, de ellenlange motorkap en ingekorte kont, en de geknepen achterlichten.

Mercedes SL 73e als 800 pk sterke hybride

Er komt geen opvolger voor de Mercedes S-klasse Cabriolet, dus heeft de SL aan de bovenkant van het modellengamma het rijk alleen. Hij komt op de markt als achterwielaangedreven AMG SL43, maar ook als vierwielaangedreven AMG SL 73e. Die laatste is een hybride, die een twinturbo V8 koppelt aan een elektromotor. Verwacht een vermogen van ongeveer 800 pk.