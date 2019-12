Nieuwe Mercedes GLA geeft zich bloot

Terwijl de Mercedes GLB vrij rechttoe-rechtaan is vormgegeven, ziet de GLA er meer uit als een flink opgehoogde hatchback. Wat dat betreft sluit hij goed aan bij zijn voorganger. Hoewel Mercedes de nieuwe GLA nog niet officieel heeft gepresenteerd, doen ze er niet geheimzinnig over. De stickers op de flanken laten er geen misverstand over bestaan wat hier in de buurt van Stuttgart rondrijdt.

Nieuwe Mercedes GLA hoger op de wielen



Dat de wielbasis van de GLA kleiner is dan die van de GLB, is geen verrassing en ook de rest van de buitenmaten zijn bescheidener. Een belangrijk verschil met de huidige Mercedes GLA is dat het nieuwe modeleen stuk hoger op de wielen staat. Hierdoor is het uiterlijke crossover-gehalte duidelijk toegenomen, zonder dat het een echte SUV is geworden. Waarschijnlijk is de nieuwe GLA precies dat compromis waar veel menssen naar op zoek zijn: een auto met een gemakkelijke instap en een comfortabel hoge zit, maar zonder intimiderende, terreinwagen-achtige looks.

Ook GLA plug-in hybride



Onderhuids speelt de Mercedes GLA leentjebuur bij de A-klasse en de CLA. Hij staat op dezelfde bodemplaat en maakt gebruik van dezelfde viercilinder turbomotoren. Verder wordt de GLA waarschijnlijk ook leverbaar als plug-in hybride.

Dikste AMG-versie Mercedes GLA met meer dan 400 pk



Eerder signaleerden we al AMG-versies van de nieuwe Mercedes GLA. Daarvan krijgt de GLA35 rond de 300 pk. De GLA45 passeert volgens de verwachting zelfs de 400pk-grens.



Alle varianten van de Mercedes GLA profiteren van het MBUX-infotainment-systeem met de bijbehorende grote schermen. Later deze week volgt de officiële presentatie van de Mercedes GLA. Voordat de auto bij de dealer staat, zijn we waarschijnlijk wel een klein halfjaar verder.