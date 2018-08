Werkt Hyundai aan SUV onder de Kona?

In de zinderende hitte van Death Valley is dit prototype op heterdaad betrapt. Dat het om een Hyundai gaat is zeker. Maar om welke model? Daar zijn we nog niet achter. Geparkeerd naast een eveneens ingepakte Kia Soul is de maatvoering van de mysterieuze Hyundai al wel goed waarneembaar. Beide auto's zijn nagenoeg even groot, en daaruit valt op te maken dat de aanstormende Hyundai compacter is dan de Kona . De Soul is dat immers ook ten opzichte van de Kia Stonic , het zustermodel van de Kona.Zo'n compacte SUV heeft Hyundai nog niet in haar modellengamma. Althans, niet in Europa. Elders in de wereld leveren de Zuid-Koreanen al wel enige tijd de Creta, weer elders bekend als ix25. Deze compacte SUV is zoal te koop in China, Rusland en India. Aangezien de Creta uit 2015 stapt zou het hier kunnen gaan om een faceliftmodel. Maar het zou ook zomaar om Hyundai's snelle antwoord op de Seat Arona en Volkswagen T-Cross kunnen zijn. Wordt vervolgd…