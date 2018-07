Ford Mondeo onder het mes

In de Alpenstreek is het momenteel gezellig druk. Niet alleen met Nederlandse vakantiegangers, ook diverse autofabrikanten zijn er momenteel druk aan het testen. Ford is er daar één van, en de Mondeo vormt het lijdende voorwerp. Een facelift staat namelijk op stapel, maar volgens insiders volgt de lancering daarvan pas in 2019. Eventjes geduld dus nog.Een facelift voor de Mondeo komt als geroepen nu zowel de Fiesta als Focus een compleet nieuwe generatie zijn ingegaan. Als vlaggenschip kan de Mondeo zodoende niet achterblijven. Aan de buitenzijde verwachten we niet al te grote veranderingen, ook om te voorkomen dat bestaande rijders het gevoel te geven dat ze nog altijd best een bijtijdse auto rijden. Bovendien oogt het exterieur sowieso nog fris.Hoe anders is dat binnenin. Wat interieur betreft oogt de Mondeo ineens nogal gedateerd ten opzichte van de nieuwe Fiesta en Focus. Hoe de Amerikanen hiermee omgaan bij de gefacelifte Mondeo is koffiedik kijken. Er is welhaast een compleet nieuw dashboard nodig om de Mondeo weer in lijn te krijgen . Maar of Ford daartoe bereid is…?Een minder grote, maar zeer zeker interessante ingreep is het toebedelen van de nieuwe 1.5 Ecoboost aan de vernieuwde Mondeo. Dat is niet langer een vier- maar een driecilinder. Het blok debuteerde onlangs in de Fiesta ST en levert daarin 200 pk. Een vermogen dat de Mondeo niet zou misstaan, maar voor de gemiddelde koper iets te veel van het goede zal zijn. Reken zodoende ook op een versie met 150 pk, zoals in de Focus. De kleine 1.0 liter Ecoboost met 125 pk blijft gewoon aan als instapper.