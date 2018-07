Lexus LC gaat op de extreme F-toer

Twee jaar is de Lexus LC nu in ons midden. Ook gewoon in Nederland, echter wijzelf hebben er nog nooit eentje in het wild gezien. Enerzijds snappen we daar niets van, want de Japanse sportcoupé is werkelijk beeldschoon. Anderzijds is een (vanaf)prijs van 132 mille nu eenmaal geen zakgeld. Daar komt bij dat tweezits sportcoupés nu eenmaal minder in trek zijn tegenwoordig.Afijn, toch laat Toyota het hier niet bij zitten en heeft het zelfs een extra snelle versie van de LC in de maak. Die krijgt geheel volgens traditie de letter F mee en zal worden geparkeerd boven de 500h en 500, de twee motoriseringen waarmee de LC medio 2016 aftrapte.Naar verluidt neemt Toyota voor de gepeperde LC F haar vijfliter V8 als basis. Die doet al dienst in de LC 500 (en ook de RC F waarmee wij ooit reden) en levert daarin 500 pk. Hiermee behoort Lexus' achtpitter tot de sterkste atmosferische motoren op de markt. De LC F kan uiteraard rekenen op nog meer kracht. In de wandelgangen wordt er gefluisterd over zelfs 600 pk. Mochten de Japanners zowel geweld weten klaar te spelen zonder kunstmatige beademing, dan beschikt de LC F – met afstand – over de sterkste atmosferische V8 ooit. Hulde!