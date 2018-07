Porsche in volle gang met Cayenne Coupé

Deze spyshots geven hét bewijs dat Porsche werkt aan een 'Cayenne Coupé' en spreken tegelijk boekdelen dat de ontwikkeling ervan zich in de staart bevindt. Anders zou het merk echt niet de prototypes zo naakt de openbare weg op sturen. De sterk(er) aflopende daklijn is al goed zichtbaar en met een beetje fantasie valt ook al een beeld te vormen van de ietwat uitstekende doch vloeiende bilpartij.Zo bont als de BMW X6 en Mercedes GLE Coupé het vanachteren maken, durft Porsche echter niet aan. De Cayenne Coupé is wat dat betreft even braaf als de Audi Q8 en de Lamborghini Urus . Ook deze concerngenoten willen maar wat graag een graantje meepikken van de Sport Utility Coupé-hype, maar ontbreekt het een lef om all-in te gaan.Zoals dat gaat bij dit soort (niche)modellen kun je er vergif op innemen dat de Cayenne Coupé boven de gewone Cayenne zal worden gepositioneerd en dus duurder zal zijn, terwijl je er feitelijk minder auto voor terugkrijgt. Die wulpse daklijn gaat immers geheid hoofd- en bagageruimte wegnemen.Om dit gevoel bij de koper zoveel mogelijk weg te nemen, wordt veelal de truc uitgehaald om enkel de allersterkste motoren beschikbaar te stellen, alsook de standaarduitrusting op te krikken. De 3.0 liter V6 met 340 pk kan zodoende weleens ontbreken op het palet van de Cayenne Coupé. Dat zou betekenen dat de 441 pk de 'instapper' vormt, gevolgd door de 463 pk sterke Hybrid-uitvoering en de machtige Turbo, goed voor 550 pk. Een vol-elektrische variant sluiten we ook niet uit; de auto is immers afgeleid van de hoog op de poten gezette Mission E Cross