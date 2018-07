Nieuwe Renault Clio mag de benen strekken

Het is de eerste keer dat een testprototype van de nieuwe Clio in het openbaar is gespot. Maar echt iets van het toekomstige lijnenspel verklappen is er helaas niet bij. Dat had je kunnen verwachten overigens, want design is nou net een handelsmerk van Renault. Vandaar dat dat nog even een verrassing moet blijven.Extra spannend is dat je het eigenlijk nooit weet bij de Fransen. De ene keer passen ze evolutie toe, een andere keer gooien ze hun auto-ontwerpen over een compleet andere boeg. Afgaande op het silhouet van dit testmodel lijkt de nieuwe Clio niet te breken met de lijnen van de huidige generatie. Het aanhoudende succes kan hier zomaar een reden van zijn. Zelfs na 6 levensjaren vindt de Clio immers nog gretig aftrek, en dat lukt niet bijster veel modellen. Het bestaande design valt dus in de smaak bij velen.Zoals dat gaat bij elke nieuwe modelgeneratie is de ambitie om de auto luxer, moderner en veiliger te maken, maar tegelijk lichter. Dat eerste zal niet zozeer het probleem zijn voor Renault, maar de Clio is al best licht met amper duizend kilogram (voor de instapper). Onder de 'magische' duizend kilo duiken zou geweldig zijn, maar niet meevallen, ondanks het gebruik van een moderner platform. Zeker als de Clio ook nog groter moet om mee te kunnen doen met de ruimste in z'n klasse. Momenteel schort het daaraan op met name de achterbank. Daar houdt de been- en hoofdruimte niet over. Tja, wie mooi wil zijn moet (ergens) pijn lijden...