Renault Captur Coupé in de maak

De wereld is helemaal SUV-gek geworden. En dat zorgt ervoor dat fabrikanten nu alle niches aan het benutten zijn. Ook Renault. Die komen als eerste met een SUV-coupé in het lagere segment. Een primeur.

Verrassing! Waar we van heel veel auto's op voorhand wel weten dat ze eraan zitten te komen moest onze spionagefotograaf echt drie keer nadenken toen hij dit prototype voor de lens kreeg. Dankzij de camouflage en omringende voertuigen wisten we meteen dat het om een Renault ging, maar toen hij langsreed viel op dat de daklijn wel heel hard afloopt.



Geen vierwielaandrijving

Renault werkt dus aan een SUV-coupé. En wel op basis van de gloednieuwe Captur die volgend jaar gepresenteerd zal worden. Het platform zal deze Captur Coupé delen met de vijfde generatie Clio die eveneens in aantocht is. Het resultaat daarvan is helaas wel dat vierwielaandrijving geen optie zal zijn.



Marktintroductie in 2019

Wanneer de auto precies op de markt zal komen? Lastig te zeggen. Maar hij lijkt behoorlijk af en dus gokken wij op een marktintroductie in 2019.