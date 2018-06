600 LT is Mclaren's volgende smaakmaker

Nog een paar weken en dan barst het Goodwood Festival of Speed weer los. Voor al meer merken is dit festijn, dat bol staat van de peekaa's, meer dan een mondiale tentoonstelling de ideale gelegenheid om een nieuw model aan de wereld voor te stellen. Voor sportautofabrikanten natuurlijk in het bijzonder, aangezien het hart van de doelgroep er rondstruint. McLaren zodoende enige haast haar nieuwste Sport Series bijtijds klaar te krijgen.Momenteel gaat de aanstormende McLaren gebukt onder de noemer 600 LT. Of dit ook de definitieve naam is, is onzeker. Wel is duidelijk dat het om de overtreffende trap binnen de McLaren Sport Series gaat. Een extremist dus, waaraan pk's zijn toegevoegd en kilo's gedumpt ten opzichte van de al niet kinderachtige 570S.Mocht de naam inderdaad 600 LT luiden, dan verwijst het getal als bijna vanzelfsprekend naar het vermogen van de exoot. De krachtcentrale zal zeer waarschijnlijk niet veranderen; dat blijft de vertrouwde 3.8 liter V8-biturbo. Logisch, aangezien het opschroeven van de turbodruk vaak al genoeg is voor meer kracht. McLaren zou echter McLaren niet zijn als het niet nog meer zaken aangepast om maximaal aan snelheid te winnen.