Vreemde eend: Skoda Kodiaq RS

Er is geen logo op dit prototype te vinden die erop wijst. En toch weten insiders het zeker: hier gaat de sportiefste Kodiaq, de RS. Is het de brandweerrode kleur dan die dit verklapt? Had gekund. Maar de grotere wielen, potige remmen en dito uitlaten doen dat eerder. Daar komt bij dat Skoda onlangs een fototeaser de wereld instuurde waarbij het hint naar het model. Vanuit een garage nabij de Nürburgring.De enorme, normaliter juist zo aaibare Skoda Kodiaq op hardloopschoenen; het kost wennen. Je verwacht het immers niet. En het gerucht dat de auto niet met een potige benzine, maar een dieselmotor is voorzien helpt ook niet echt.Het zou gaan om de dubbel geblazen 2.0 TDI bekend uit de Volkswagen Passat en Tiguan, goed voor 240 pk. Klopt dit, dan ontbreekt het de Kodiaq RS in elk geval niet aan (trek)kracht. We zijn benieuwd hoe Skoda deze opmerkelijke combinatie sportief heeft weten te krijgen. Wordt vervolgd.