Na corona nooit meer in de file? Dan moeten we deze 7 dingen doen

In de Mobiliteitsalliantie werken zesentwintig mobiliteitsorganisaties samen, waaronder de ANWB, de Bovag, de RAI Vereniging, de NS en Transport en Logistiek Nederland. Het samenwerkingsverband heeft recent aangekondigd zo snel mogelijk rekeningrijden te willen invoeren en komt nu met een wegwijzer waarmee Nederland zonder files uit de coronacrisis zou moeten kunnen komen. Want als we niks doen, staan we straks allemaal weer vast.

De wegwijzer van de Mobiliteitsalliantie is verdeeld in zeven stappen:



1. Onnodige kilometers in de spits vermijden

Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land.

2. Openingstijden spreiden

Met het variëren en spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen zorgen we per direct voor minder druk op de infrastructuur en voor meer reiscomfort. Zo kunnen we ook op lange termijn de infrastructuur beter en slimmer benutten.

3. Werktijden spreiden

Met flexibele werktijden en waar mogelijk het faciliteren en organiseren van thuiswerken spreiden we het vervoer op de weg en in het OV. Zo maken we een einde aan de hyperspits.

4. Inzicht bieden in de drukte onderweg

Met een betere ontsluiting van informatie over drukte op de weg en in het OV helpen we reizigers om grote drukte te mijden.

5. Wees welkom in het OV

Het openbaar vervoer is niet langer meer voor alleen noodzakelijke reizigers. Wees welkom, maar probeer drukte te vermijden.

6. Goederenstromen nog slimmer inrichten

Met het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ van bezorging faciliteren we de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier.

7. We blijven veel fietsen en lopen

In de coronacrisis zijn we meer gaan wandelen en fietsen. Laten we deze ‘actieve mobiliteit’ op dit niveau vasthouden, nog beter verknopen met andere vervoermiddelen en kijken hoe het nog veiliger kan.